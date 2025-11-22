Ahora

Saldrá último en Las Vegas

La inexplicable frustración de Lewis Hamilton: "Parece que la historia de mi vida es..."

El piloto británico de Ferrari no consigue encontrar el ritmo en la clasificación del Gran Premio de Las Vegas y saldrá último en parrilla.

Lewis HamiltonLewis HamiltonGetty

Lewis Hamilton no levanta cabeza. O lo que es peor, parece seguir tocando fondo. Está siendo una temporada realmente complicada para el siete veces campeón del mundo. En la que es su primer año en Ferrari, el piloto más laureado de la historia está pasando sin pena ni gloria.

No es, seguramente, el tándem que esperaban los aficionados, ni siquiera los propios protagonistas. Y lo cierto es que, aunque Ferrari no está para tirar cohetes, tampoco están para que Hamilton clasifique último en la clasificación del GP de Las Vegas.

Sí, último. Lewis Hamilton saldrá mañana desde la 20ª posición. Esto es insólito. Hamilton no salía último desde el GP de Brasil 2017, cuando el británico llegó como campeón del mundo y se fue al muro en la Q1-

En esta ocasión, no ha habido campeonato, ni accidente. Simplemente, la lluvia ha sido el peor enemigo de Hamilton, que se ha visto incapaz de manejar su Ferrari durante la sesión. De hecho, parece que la visibilidad fue un gran hándicap para él, ya que se llevó un bolardo rodando a baja velocidad.

"No veía bien. Bueno, la historia de mi vida. Estaba bien en Libres 3. Mañana quién sabe, parece que la historia de mi vida es remontar", resultan curiosas y sorprendentes estas palabras de Lewis Hamilton tras la clasificación, teniendo en cuenta que el británico ha tenido años de absoluto dominio y que cuenta con siete títulos mundiales.

