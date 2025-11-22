F1 2025 hoy, en directo: Clasificación del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1

ASTON MARTIN, A SUFRIR No se espera que sea su mejor Gran Premio. El equipo de Fernando Alonso puede sufrir aquí, aunque la lluvia les ha hecho subir alguna que otra plaza en los Libres. Alonso acabó 9º, por lo que puede ser una buena opción si acaban cayendo algunas notas. Compartir en X

ASÍ ESTÁ EL MUNDIAL Regresamos a Estados Unidos con Norris más líder que nunca. A falta de tres Grandes Premios para el final, el británico empieza a acariciar su primer título, aunque cualquier traspiés puede volver a ponerlo todo patas arriba. - 1º Norris, 390 puntos. - 2º Piastri, 366 puntos. - 3º Verstappen, 341 puntos. Compartir en X

