Ahora

¿POSIBLE LLUVIA?

F1 2025 hoy, en directo: Clasificación del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1

Siga en directo en laSexta.com la clasificación del Gran Premio de Las Vegas de la temporada 2025 de Fórmula 1.

laSexta Deportes
Madrid,
El Aston Martin de Lance Stroll, en Las VegasEl Aston Martin de Lance Stroll, en Las VegasGetty Images

Las 6 de laSexta

  1. Zelenski, en un callejón sin salida entre no perder la "dignidad" de su país y "no dar al enemigo razones" para decir que no quieren la paz
  2. El dueño de 'El Ventorro' declara que Mazón y Vilaplana abandonaron el local cuando ya no había clientes ni trabajadores
  3. El doble juego de Ayuso: critica la "polarización", pero celebra la condena al fiscal general por "hechos propios de una dictadura"
  4. Martin Baron califica el Gobierno de Trump como un sistema de "corrupción abierta": "La prensa debería servir de freno a su poder"
  5. Femen estudia denunciar al fascista que manoseó los pechos a dos activistas: se podría enfrentar a un año de cárcel
  6. Mueren los dos mineros desaparecidos por un desprendimiento en una mina de Cangas del Narcea