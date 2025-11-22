¿POSIBLE LLUVIA?
F1 2025 hoy, en directo: Clasificación del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1
Siga en directo en laSexta.com la clasificación del Gran Premio de Las Vegas de la temporada 2025 de Fórmula 1.
LLUEVE EN LAS VEGAS
Vamos a clasificación en mojado en un asfalto que es una pista de patinaje. Mucho ojo...
ASTON MARTIN, A SUFRIR
No se espera que sea su mejor Gran Premio. El equipo de Fernando Alonso puede sufrir aquí, aunque la lluvia les ha hecho subir alguna que otra plaza en los Libres. Alonso acabó 9º, por lo que puede ser una buena opción si acaban cayendo algunas notas.
MEDIA HORA
Solo 30 minutos para que arranque la clasificación...
CUIDADO CON LA LLUVIA...
Lleva avisando todo el fin de semana. En los Libres 3 hemos tenido un chaparrón que ha desvirtuado al completo la parrilla. Veremos cómo está la pista en los próximos minutos.
ASÍ ESTÁ EL MUNDIAL
Regresamos a Estados Unidos con Norris más líder que nunca. A falta de tres Grandes Premios para el final, el británico empieza a acariciar su primer título, aunque cualquier traspiés puede volver a ponerlo todo patas arriba.
- 1º Norris, 390 puntos.
- 2º Piastri, 366 puntos.
- 3º Verstappen, 341 puntos.
MUY BUENAS DÍAS/NOCHES
Regresa la Fórmula 1. Lo hace de nuevo a unas horas un tanto duras para los aficionados europeos, pero con el Mundial al rojo vivo. Volamos hasta el frío de Las Vegas para vivir un nuevo Gran Premio urbano.