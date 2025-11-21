Equipo de Investigación se adentra en el Centro Mundial del K-Pop, la 'fábrica' donde Corea forma a sus futuros ídolos: funciona con dinero público

Los detalles Los reporteros viajan a Seúl, donde hablan con el director del K-Pop Center y con Chan, una de las aspirantes a ser 'idol'. Además, un productor musical explica cómo funciona la industria.

En Corea, miles de jóvenes aspiran a ser ídolos del K-Pop, pero para la mayoría, el sueño termina antes de empezar. El Centro Mundial del K-Pop en Seúl, financiado por el gobierno, busca globalizar este género. Dongmin Yu, su director, revela que están formando grupos en 32 países, incluido uno de chicas españolas. Solo uno de cada 10.000 aspirantes triunfa. Chan, una becada, se prepara intensamente, pero enfrenta presiones como mantener su peso. El productor Alex Changburn Cho destaca la estrategia de marketing del K-Pop, respaldada por 300 millones de dólares anuales del gobierno. En Madrid, el ídolo Wonho atrae a seguidores dispuestos a pagar por breves encuentros, reflejando la creciente pasión por la cultura coreana.

En Corea, miles de jóvenes sueñan con ser ídolos del K-Pop. Para casi todos, el sueño termina antes de empezar y comienza en el Centro Mundial del K-Pop. Equipo de Investigación entra en la 'fábrica' donde Corea forma a sus futuros ídolos, situada en Seúl. El centro funciona con dinero público, por lo que es el Gobierno coreano el que invierte en fabricar sus ídolos.

Dongmin Yu, director del K-Pop Center, accede a hablar con los reporteros, aunque no deja que las cámaras graben a unas chicas porque, según dice, "tienen copyright". El objetivo del centro, cuenta, es la "globalización" del K-Pop. "Estamos seleccionando a artistas para crear grupos en 32 países. También queremos crear un grupo formado solo por chicas españolas para lanzarlo en el mercado español", revela.

Yu habla del centro como "un lugar para criar ídolos desde pequeños, desde los 10 años hasta que debutan". Al intentar entonces hablar con un grupo de 'idols' llamado 'Genecs', Dongmin Yu se niega, alegando que "son artistas y no están maquillados para poder salir en televisión".

En lo referente a qué porcentaje de aspirantes a 'idols' triunfa, el director del K-Pop Center señala que "uno entre 10.000", a lo que añade que "Julio Iglesias solo hay uno". Además, el director de la 'fábrica' de talentos explica que al centro "se entra a través de una audición, después están unos años siendo aprendices y tras una estricta formación, lograrán debutar".

Así, 100 alumnos entrenan cada día por un sueño que cuesta 10.000 euros al año. Sin embargo, no todo son futuros ídolos, sino que el K-Pop Center también rentabiliza la fiebre con cursillos exprés para visitantes.

Chan es la próxima apuesta de la escuela, una de las pocas becadas del centro, quien "recibe formación en baile, canto, interpretación y pasarela", aunque "según las normas del centro", no están "autorizados a mostrar el baile". Su manager indica que se encarga de "controlar su alimentación, manejar su agenda y todo eso". "En cierto modo, controlamos la cantidad de su comida", reconoce, a lo que añade que "si eres un poco gordito, puedes ser válido, pero al salir en la televisión necesitan mantenerse en forma". Su talento promete ingresos si llega a debutar.

Equipo de Investigación consigue hablar con Chan, quien afirma que quiere ser 'idol' "desde que tenía nueve años" y que trabaja "10 horas al día" para conseguirlo. "También estudio chino como segundo idioma extranjero", subraya, tras lo que confiesa que "la dieta es muy difícil de mantener". "Me peso cada mañana nada más despertar. Ahora peso 48, pero mi objetivo ideal sería 43", expresa, al tiempo que dice que si le apetece comerse, por ejemplo, una hamburguesa, prueba "solo un bocado".

Al estar becada por el centro, si no llega a debutar, se le "exige una responsabilidad": "Te penalizan económicamente y a mí me preocupa mucho la edad, porque tengo 20 años, así que soy la mayor de las aprendices de aquí", manifiesta.

Además, Equipo de Investigación también habla en Seúl con el productor musical Alex Changburn Cho, quien afirma que la industria del K-Pop "escoge lo mejor de todas las industrias, de todos los géneros musicales, los combina y los perfecciona", generando "mucho dinero para Corea". El productor musical destaca que hay "una estrategia de marketing enorme" y que puede haber hasta "13 componentes" dentro de un grupo de K-Pop, algo que tiene como objetivo "vender más", ya que así "es más fácil encontrar un cantante favorito".

El Gobierno coreano invierte 300 millones de dólares anuales

Y sobre quién controla la industria, Alex Changburn Cho indica que son "cuatro grandes compañías" y que "el Gobierno coreano incluyo les brinda apoyo financiero". De hecho, según el productor musical, el Gobierno coreano invierte "unos 300 millones de dólares al año" en la promoción de la cultura K-Pop fuera del país.

En Madrid, actúa Wonho, uno de los nuevos millonarios del llamado K-Pop, un referente del pop coreano con música pegadiza y coreografías perfectas. Esta gira le llevará por 14 ciudades de Latinoamérica y Europa. Sus seguidores llegan a pagar casi 700 euros por pasar 15 segundos junto a su ídolo. Así, en cuestión de minutos, convierte una sesión de fotos en 30.000 euros, y todavía faltan las ventas del merchandising. Detrás de él hay una comitiva de ocho personas, entre las que se encuentran productores, traductores, fotógrafos y estilistas.

Al preguntarle sobre a qué cree que se debe la pasión por el K-Pop en España, Wonho responde que "hay mucho amor por la cultura coreana y, además, los españoles son muy apasionados de la música y el baile". En lo referente a dónde está el secreto del pop coreano, el artista considera que se trata de "un fenómeno cultural general", en el que tiene mucho que ver el hecho de que "el interés en Corea ha aumentado mucho".

