¡Es único! La 'masterclass' de Fernando Alonso bajo la lluvia: "Hoy ha habido un regalo..."

El piloto asturiano de Aston Martin ha vuelto a brillar bajo la lluvia de Las Vegas para meterse contra todo pronóstico en la Q3 en unas condiciones muy complicadas.

Fernando Alonso sigue siendo el genio de la lámpara. Con un Aston Martin que en las últimas carreras parecía más bien un conjunto de piezas obsoletas, el asturiano ha vuelto a hacerlo volar sobre el asfalto mojado de Las Vegas.

Ya lo venían anunciando desde hace varias semanas. Las Vegas no iba a ser un fin de semana muy prolífero para Aston Martin. No es un circuito que se pueda decir favorable para los intereses de los de Silverstone. Sin embargo, la Fórmula 1 tiene estas sorpresas. Cuando menos opciones tienes, llega la lluvia y lo cambia todo.

Y, aunque la lluvia ha sido un factor muy relevante, las manos de Fernando Alonso no lo han sido menos. El asturiano apostó junto a su compañero por montar los neumáticos de lluvia extrema desde el inicio de la Q1. Acertaron de pleno y toda la parrilla les siguió. Con la pista tremendamente mojada, los Aston eran realmente competitivos.

"Ha sido difícil para todos, sobre todo la Q1, porque eran la primeras vueltas que dábamos con estas condiciones. Hace tres horas no hubiese pensado estar en Q3. Las lluvia nos ha ayudado. De estar en las ultimas posiciones a estar 7º", afirmó el español ante los medios.

Según fueron avanzando las sesiones, Alonso seguía ahí, aunque el ritmo fue bajando poco a poco, seguido con las condiciones de la pista, cada vez más secas. A pesar de ello, Alonso continuó siendo competitivo, logrando la 7ª posición al término de la Q3.

"Mañana será difícil, hoy ha habido un regalo, pero mañana, si es en seco, será un poco misión imposible acabar en los puntos. Cuando la pista se fue secando un poco perdimos competitividad. Cuando empezó la crono, pensé que iba a ser la peor experiencia del mundo. Ha sido difícil, pero no tan extremo como pensaba. Ha sido una buena crono, muy bonita de pilotar", concluyó.