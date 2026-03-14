El sorprendente mensaje de Antonelli tras hacer historia en la Fórmula 1: "Tuve dificultades..."

El italiano ha consolidado las buenas sensaciones que venía mostrando con un primer puesto histórico en la clasificación del GP de China. Todo tras unos problemas de George Russell que pudo completar solo una vuelta en la Q3.

¡Kimi Antonelli hace historia en la Fórmula 1! El italiano se ha convertido en China en el piloto más joven de la historia de la competición en lograr una 'pole position'. Con 19 años y 202 días de edad bate este récord el joven piloto, superando así los 21 años y 72 días que marcaba Sebastian Vettel hasta ahora.

Lo hizo tras unos problemas de su compañero de equipo en Mercedes, George Russell, que solo pudo completar una vuelta de la Q3 y acabó segundo. Por detrás, los Ferrari de Lewis Hamilton y Charles Leclerc.

1:32.064 marcó el W17 de Kimi, muy satisfecho tras la ya histórica marca: "Ha sido una sesión bastante tranquila. Y, por supuesto, estoy muy contento por ello. Tuve una buena sesión, sin problemas y sin errores". Además destacaba la "comodidad" que sintió "por primera vez en mucho tiempo, lo que le permitió presionar tras montar un nuevo juego de neumáticos".

Pero también hubo cosas no tan buenas para Antonelli en China: "Me costó un poco mantener el equilibrio. Fue muy raro en Q2, la cantidad de subviraje que apareció en el coche y tampoco pudimos arreglarlo en Q3. Tuve un poco de dificultades y tuve que hacer muchos ajustes durante la vuelta, pero fue una vuelta limpia".

Luego se detuvo a analizar los problemas de su compañero Russell: "Vi que le pasaba algo, pero intenté mantener la concentración y la calma para poder hacer otra buena vuelta y la conseguí al final. Habría sido interesante ver a George con un segundo set de gomas nuevas, habría estado bastante ajustado".

Sin duda se trata de un hito en la historia de la competición y toda una demostración de nivel de Antonelli, que aunque cuenta con el mejor coche del 'paddock', prefiere esperar al domingo para celebrar: "Estoy contento con el resultado y con una gran oportunidad mañana".

"Sería el sueño conseguir esa primera victoria. Tan solo necesito una buena salida. Ya hemos visto cuál era el problema esta mañana y qué hice mal. Debería para mañana y a ver qué podemos hacer, pero esperemos que podamos devolver a Italia a lo más alto", concluye el joven piloto transalpino.