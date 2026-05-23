Estados Unidos e Irán, muy cerca de llegar a un acuerdo: Trump dice que está "pendiente de finalización"

¿Qué ha dicho? El presidente de Estados Unidos asegura en su red social que se están discutiendo los detalles finales de un acuerdo que podría ser efectivo en las próximas horas. "Además de muchos otros elementos del acuerdo, se abrirá el Estrecho de Ormuz", afirma.

Estados Unidos e Irán estarían cerca de aprobar un acuerdo, según anunció el presidente Donald Trump en su red social. Tras reunirse con líderes de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Pakistán, Egipto, Jordania y Baréin, se ha alcanzado un "entendimiento sobre la paz". Trump indicó que se ha negociado un acuerdo, pendiente de finalización, entre Estados Unidos, Irán y los países mencionados, que incluirá la reapertura del Estrecho de Ormuz. Además, conversó con Benjamin Netanyahu, quien habría dado su visto bueno. Los detalles finales se anunciarán próximamente. Noticia en ampliación.

Estados Unidos e Irán estarían a punto de dar luz verde a un acuerdo de paz. Así lo ha anunciado el presidente estadounidense, Donald Trump, que en un mensaje en su red social ha asegurado que, tras reunirse con los líderes de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Pakistán, Egipto, Jordania y Baréin, se ha llegado a "un entendimiento sobre la paz".

En palabras del republicano, "se ha negociado un acuerdo, pendiente de su finalización, entre Estados Unidos, Irán y los demás países mencionados". Así, Trump asegura que más adelante se darán los detalles de dicho acuerdo, pero que incluirá la reapertura del Estrecho de Ormuz.

Además, ha hecho hinapié en que también ha hablado sobre este acuerdo de paz con Benjamin Netanyahu, que habría dado el visto bueno. "Actualmente se están discutiendo los aspectos y detalles finales, que se anunciarán próximamente", ha finalizado.

Pocas horas antes su secretario de Estado, Marco Rubio, afirmaba en India que Washington había logrado algunos avances con los iraníes y que EEUU podría tener "algo que decir" sobre el asunto en los próximos días. "Se han logrado algunos avances, se han hecho algunos progresos. Incluso mientras les hablo ahora, se está trabajando en ello. Existe la posibilidad de que, ya sea más tarde hoy, mañana o en un par de días, tengamos algo que decir", declaraba Rubio a los medios durante un evento en la embajada de EEUU en Nueva Delhi.

Aunque lo que podían ser días se ha convertido en pocas horas. Habrá que esperar a la respuesta iraní tras varias semanas de un constante tira y afloja de amenazas de ambos países.

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