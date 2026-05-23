Calama bloquea 19 cuentas bancarias en la causa en la que se investiga a Zapatero: seis están a nombre del expresidente

Los detalles En la cuenta principal, en la que el que fuera líder socialista recibió ingresos de más de 1,5 millones de euros, el juez ha ordenado el bloqueo de 490.780 euros. En dos cuentas Zapatero comparte titularidad con su mujer.

El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha bloqueado 19 cuentas bancarias en la investigación contra José Luis Rodríguez Zapatero. Seis de estas cuentas están a nombre del expresidente, compartiendo dos con su esposa, Sonsoles Espinosa. El bloqueo incluye 490.780 euros de una cuenta principal, relacionados con pagos de la sociedad Análisis Relevante. La investigación sugiere posibles delitos de tráfico de influencias y blanqueo. Además, 13 cuentas de empresas vinculadas, como Whatthefav, de sus hijas, también fueron bloqueadas. Se sospecha que estas empresas formaban un entramado para ocultar beneficios, con sociedades incluso en Dubái.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha bloqueado un total de 19 cuentas bancarias en el marco de la causa en la que investiga a José Luis Rodríguez Zapatero, de las cuales seis están a nombre del expresidente y en dos de ellas comparte titularidad con su esposa, Sonsoles Espinosa.

En la cuenta principal de Zapatero, que recibió ingresos de 1.525.078,04 millones de euros, el juez instructor ordenó el bloqueo de fondos por valor de 490.780 euros, equivalente a los pagos que el expresidente recibió de la sociedad Análisis Relevante, propiedad del empresario Julio Martínez Martínez.

Según fuentes de la investigación consultadas por laSexta, el juez considera que esos ingresos son susceptibles de constituir los delitos de tráfico de influencias y blanqueo que se están investigando, por lo que su bloqueo es la única forma de asegurarlos de cara a un eventual juicio oral.

Bloqueadas las cuentas de la empresa de sus hijas

El bloqueo de las cuentas afecta también a 13 cuentas de empresas de la trama, entre la que se encuentra Whatthefav, la sociedad con la que las hijas de Zapatero, Alba y Laura Rodríguez Espinosa, percibieron ingresos por valor de 1.024.362,51 euros.

Whatthefav es una agencia de comunicación centrada en marketing, contenido digital y proyectos de entretenimiento y e-sports que habría cobrado a 3.000 euros la maquetación de los informes sobre geopolítica y coyuntura internacional que Zapatero facilitaba a Análisis Relevante.

La paralización de la disposición de bienes también afecta al conjunto de empresas que formaban el entramado societario orientado al tráfico de influencias en cuyo "vértice" el juez Calama, la Fiscalía Anticorrupción y la UDEF sitúan al expresidente socialista.

Sociedad en Dubái

En este sentido, el magistrado ha ordenado el bloqueo de las cuentas de empresas como Idella, que controlaba el 100% de las acciones de la sociedad Landside Dubai Fzco, constituida en el territorio off shore de Dubái con el objetivo, según los investigadores, de "ocultar" los beneficios de la trama.

Entre las sociedades cuyos fondos se han bloqueado también se encuentra Inteligencia Prospectiva, una sociedad fantasma cuya supuesta sede en Madrid no pudo ser registrada por los agentes de la UDEF, que constataron el pasado martes que no existía físicamente y estaba domiciliada en una vivienda de un edificio residencial. Esta empresa, sin actividad real, vehiculó pagos a la empresa de las hijas de Zapatero por valor de 561.000 euros.

En el auto de bloqueo de las cuentas, que se dictó el pasado 18 de mayo, un día antes de que se acordara la imputación de Zapatero, también se paralizaron los fondos, entre otras, de las empresas Softgestor, Iot Domotic y Caletón Asesores.

Todas ellas forman parte de un entramado de "empresas sin actividad real" que, según el juez, creaba documentación ficticia como contratos, facturas e informes, coordinaba sus actuaciones con el intercambio de correos electrónicos, mensajes y archivos compartidos y "ocultaba de forma deliberada su documentación contable y fiscal" con el "uso de administradores y testaferros".

Una hipoteca cancelada

El expresidente del Gobierno canceló una hipoteca que había pedido con su mujer anticipadamente. El socialista y Sonsoles Espinosa adquirieron un inmueble en la calle ramón Crespo de Madrid por un precio de compraventa de 580.000 euros, según se detalla en el informe de la UDEF.

En concreto, se hipotecó por valor de 500.000 euros el 26 de febrero de 2024. Sin embargo, esta se canceló meses después, el 16 de enero de 2025, mediante la transferencia de 498.000 euros figurando como ordenante de la misma Espinosa.

Zapatero canceló anticipadamente una hipoteca

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