¿Por qué Alcaraz usa una raqueta partida y sin cordaje? El sorprendente detalle de su entrenamiento

El tenista ha empleado una técnica de entrenamiento que consiste en utilizar una raqueta sin cuerdas para perfeccionar los movimientos con la muñeca derecha, antes de comenzar a golpear bolas.

Carlos Alcaraz persiste en volver a las pistas de tenis con el mejor nivel posible, y para ello ha incorporado una nueva técnica a sus entrenamientos. Durante las últimas semanas, el tenista ha mostrado en redes sociales cómo ha ido evolucionando su recuperación, y ya ha comenzado a entrenar con el brazo derecho.

Tres meses después de su fatídica lesión en el Torneo Conde de Godó, el murciano ya puede emplear la mano derecha para golpear la bola, aunque para ello primero debe entrenar el movimiento. Es por ello que ha empleado una raqueta partida y sin cuerdas para no forzar.

"Por el buen camino", ha escrito el número dos del mundo en sus redes sociales mostrando sus avances con la raqueta, mientras ha sorprendido a sus seguidores al utilizar dicha técnica. Se espera que Carlitos regrese a las pistas en el Masters 1000 de Cincinnati, después de anunciar que no estará presente en Canadá.

Por el momento, se prevé que Alcaraz continúe entrenando sin llegar a forzar su regreso durante las próximas semanas hasta que él mismo crea que ya está recuperado en su totalidad y se vea con fuerzas para competir de nuevo.

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