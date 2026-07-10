"Intenté ayudar a Marc, pero...": Pecco Bagnaia desvela cómo fue la llegada de Márquez a Ducati

Así es la nueva Ducati de Marc Márquez y Pecco Bagnaia: ¿Ganará Marc su décimo título con la GP26?

El piloto italiano ha revelado cómo el vigente campeón del mundo apenas necesitó ayuda al llegar al equipo, mientras que Marc siempre le ha socorrido cuando lo ha necesitado.

La dupla de campeones de MotoGP conformada por Marc Márquez y Pecco Bagnaia será historia a partir del próximo GP de Valencia. El piloto italiano dejará de ser piloto de Ducati nada más concluya este campeonato debido a su fichaje por Aprilia. Tras ocho años vistiendo de rojo, Pecco deja la que ha sido su casa en busca de nuevas aventuras.

Durante dos años, Marc y Bagnaia han sido la pareja oficial del equipo, después de que el ilerdense subiese desde Gresini Racing. Tras conocerse la marcha del piloto turinés de Borgo Panigale, este ha desvelado una anécdota de la llegada de Márquez al equipo.

"En cuanto Marc llegó al equipo, estaba totalmente abierto a conocerle. Desde el primer test empezamos a construir una gran relación", asegura Bagnaia, en declaraciones recogidas por el 'Diario AS', antes de comentar un aspecto que le sorprendió del eneacampeón del mundo.

"Intenté ayudar a Marc cuando lo necesitaba, pero necesitó muy poca ayuda. Sin embargo, muchas veces, cuando yo estaba sufriendo, él intentaba ayudarme de una forma muy positiva", confiesa su compañero, sobre la llegada de Márquez a Ducati.

Por último, Pecco ha resaltado la buena sintonía que ha tenido con Marc desde su fichaje por los italianos, y lo bien que han trabajado juntos. "Marc es un piloto muy inteligente y hemos trabajado muy bien juntos", concluye Bagnaia.

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