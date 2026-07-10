"Por el buen camino": Carlos Alcaraz despierta la ilusión durante su recuperación

Carlos Alcaraz rehúye las críticas por su estilo de vida y rechaza ser un "esclavo del tenis"

El tenista español ha mostrado en sus redes sociales los avances de su recuperación, tras tres meses apartado de los torneos y con la vista puesta en el Masters 1000 de Cincinnati.

Cada vez queda menos para que Carlos Alcaraz vuelva a disputar un torneo. Tras casi tres meses fuera de las pistas de tenis, el número dos del mundo continúa recuperándose de su lesión en la muñeca derecha con el objetivo de llegar con la mejor forma posible.

Durante las últimas semanas, el tenista español ha ido documentando en sus redes sociales sus avances con la raqueta, y en la última publicación ha despertado la ilusión de sus seguidores al afirmar que va "por el buen camino".

Además, el murciano ha mostrado imágenes entrenando el brazo derecho con la raqueta tras varias semanas solo empleando la izquierda para golpear las bolas.

Junto a su equipo, Alcaraz continuará entrenando con cautela y progresión con el propósito de volver de la mejor manera y sin forzar, ya que podría volver a lesionarse nada más regresar al circuito ATP. Por el momento, el tenista ha descartado su presencia en el Masters 1000 de Canadá del próximo mes de agosto.

De esta forma, se prevé que Carlos reaparezca ante el público en el Masters 1000 de Cincinnati, celebrado a finales de agosto, si su recuperación avanza de forma correcta. Por ende, Alcaraz podría regresar en el último tramo del calendario ATP.

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