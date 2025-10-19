Hamilton, eufórico con sus opciones en EEUU: "Mi objetivo es intentar ganar la carrera"

El piloto de Ferrari ha confirmado que le está costando bastante conseguir sus objetivos con los del Cavallino Rampante, aunque se siente cómodo en Austin.

Lewis Hamilton está teniendo un año de idas y vueltas. En su primer año con Ferrari, al heptacampeón del mundo le está costando de lo lindo adaptarse a su nuevo equipo. Casi siempre por detrás de Leclerc y cometiendo muchos errores impropios de él.

Sin embargo, en Estados Unidos parece ser distinto. Hamilton se está encontrando cómodo en el Circuito de las Américas. Ha estado siempre por delante de su compañero y se quedó a las puertas de llevarse un podio en la sprint.

“Hemos mejorado algunos procesos de cara a esta sesión de clasificación. Probamos algo diferente y funciona de maravilla. Estoy muy orgulloso del equipo por su apertura y por implementar los cambios”, señaló.

“En cuanto a la configuración, ayer tuve un sobreviraje importante durante la clasificación, lo que lo dificultó mucho; los neumáticos traseros se salían. En esta sesión, empecé con un subviraje enorme, así que básicamente intentaba reducirlo. Añadí unos ocho agujeros al alerón delantero o algo así. No fue hasta la última vuelta que lo tuve, pero lo necesitaba en la primera, para ganar confianza en el coche”, agregó.

“Es lo más cerca que he estado del podio, quién sabe cuánto tiempo. Me está costando una eternidad… No es por falta de esfuerzo, pero sí. Voy a darlo todo para intentarlo mañana. Mi objetivo es intentar ganar la carrera. Aún tengo muchos coches por adelantar, aunque voy quinto, pero me alegra estar al menos más cerca“, concluyó el británico.