Sergio Pérez tiene muy clara su meta para esta temporada. El nuevo piloto de Red Bull ha concedido una entrevista a ESPN México en la que ha hablado de los objetivos en su primer año con la escudería de bebidas energéticas.

El mexicano es consciente que el potencial del equipo de Milton Keynes le hará subir un peldaño en su carrera. Muchos le sitúan en la lucha por el top-3 de pilotos esta temporada por detrás de Lewis Hamilton y de su compañero Max Verstappen, luchando con Valteri Bottas.

Sin embargo, 'Checo' ha dejado muy claro que su objetivo cuando comience el 'Gran Circo' en Baréin será ganar el Mundial.

"Es una gran oportunidad. Mi objetivo es ganar el campeonato, no quedar entre los tres primeros, ese es mi máximo sueño y mi máximo objetivo en mi carrera. Lucharé con todo, parece que tengo un coche para hacerlo, entonces esperemos que lo pueda cumplir", señala el piloto de Red Bull.

Así, 'Checo' se muestra muy motivado a tan solo dos días de que arranque una temporada 2021 en la que Pérez tratará de sacar el máximo potencial al RB16B.

"No tengo una meta de victorias o de puntos, etc. Es difícil poner un número porque no sabemos qué tan competitivo es el coche. Pero mi meta es sacar el máximo provecho del coche que tenga. Si tengo un coche para ganar el Campeonato, ganarlo, si tengo un coche para quedar tercero, quedar segundo. Siempre ir un paso adelante del coche es mi meta", afirma.

A pesar de que Red Bull fue más rápido en los test de pretemporada, el inicio del Mundial se presenta lleno de incógnitas en cuanto al rendimiento real de Mercedes.

Checo asegura que este año estarán cerca del W12, aunque tocará esperar a la jornada de clasificación del sábado, donde se verá quién logra la primera 'pole' de la temporada.

"Es difícil saberlo en este momento, pero creo que sin duda vamos a estar cerca de Mercedes. Es el objetivo al menos, ya lo veremos el domingo y especialmente el sábado durante la calificación", explica el mexicano.