Ahora

"Ha sido muy feo"

Saltan chispas en Mercedes: tremendo enfado de Antonelli con Russell en la 'sprint' de Canadá

Los dos pilotos de la escudería germana lucharon durante varias vueltas por el liderato de la carrera. George terminó imponiéndose en una acción que no gustó nada a Kimi.

Kimi Antonelli y George Russell Kimi Antonelli y George Russell Redes

George Russell se ha terminado llevando la victoria en la carrera al 'sprint' del Gran Premio de Canadá. Todo en una prueba en la que el británico ha tenido sus más y sus menos con su compañero de equipo. Kimi Antonelli, líder del mundial, batallaba con George por el liderato de la carrera.

El joven italiano terminó yéndose fuera de la trazada después de una pugna con Russell en la que, lógicamente, salió peor parado que el Norfolk. Antonelli pudo salvar el podio pero la pelea con George le costó el segundo puesto frente a un Norris que se aprovechó de la situación.

"Eso ha sido sucio. Deberían sancionarle. Me ha echado fuera", ha exclamado Antonelli muy enfadado en varias intervenciones por radio. El italiano se ha ido también una segunda vez por la hierba que ha estado a punto de costarle un accidente.

Era cuestión de tiempo que los pilotos de Mercedes, ambos candidatos al título, tuvieran algún 'encontronazo' en pista. La 'sprint' de Canadá ha sido el primer gran escenario en el que se ha visto una pequeña debilidad que podrían aprovechar los perseguidores de Mercedes.

Las 6 de laSexta

  1. La ultraderecha marcha en Madrid y exige la dimisión de Pedro Sánchez: "La prioridad nacional es expulsarle del poder"
  2. La Administración Biden, clave para enfocar la investigación en Zapatero tras intervenir un móvil en Miami en 2021
  3. Profesores recorren Valencia en su tercera manifestación por las mejoras laborales: "Somos los peor pagados de España"
  4. Una agenda paralizada y una nueva amenaza de ataque: Trump vuelve a apuntar a Irán, que avisa con redoblar sus fuerzas
  5. Detienen a cuatro personas acusadas de desobediencia en el aeropuerto de Bilbao a la llegada de los miembros de la Flotilla
  6. Salen a la luz las imágenes de la detención de Britney Spears tras conducir haciendo eses en California