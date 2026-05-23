Saltan chispas en Mercedes: tremendo enfado de Antonelli con Russell en la 'sprint' de Canadá

Los dos pilotos de la escudería germana lucharon durante varias vueltas por el liderato de la carrera. George terminó imponiéndose en una acción que no gustó nada a Kimi.

George Russell se ha terminado llevando la victoria en la carrera al 'sprint' del Gran Premio de Canadá. Todo en una prueba en la que el británico ha tenido sus más y sus menos con su compañero de equipo. Kimi Antonelli, líder del mundial, batallaba con George por el liderato de la carrera.

El joven italiano terminó yéndose fuera de la trazada después de una pugna con Russell en la que, lógicamente, salió peor parado que el Norfolk. Antonelli pudo salvar el podio pero la pelea con George le costó el segundo puesto frente a un Norris que se aprovechó de la situación.

"Eso ha sido sucio. Deberían sancionarle. Me ha echado fuera", ha exclamado Antonelli muy enfadado en varias intervenciones por radio. El italiano se ha ido también una segunda vez por la hierba que ha estado a punto de costarle un accidente.

Era cuestión de tiempo que los pilotos de Mercedes, ambos candidatos al título, tuvieran algún 'encontronazo' en pista. La 'sprint' de Canadá ha sido el primer gran escenario en el que se ha visto una pequeña debilidad que podrían aprovechar los perseguidores de Mercedes.