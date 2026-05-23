Tajante mensaje de Verstappen sobre su continuidad en la Fórmula 1: "Espero que todos cumplan su palabra"

El neerlandés ha confirmado este Gran Premio de Canadá que seguirá compitiendo en la máxima competición del automovilismo. Todo después de unos meses algo confusos para él debido a su incomodidad con el nuevo reglamento.

Max Verstappen ha sido uno de los piloto más infelices esta temporada en la Fórmula 1. El tetracampeón del mundo, alejado de la pelea por victorias este 2026, ha sido muy crítico con el nuevo reglamento y como este ha afectado a la manera de pilotar.

'MadMax' no ha dudado en criticar duramente la nueva manera de gestionar la energía que tienen los monoplazas. Además, el neerlandés ha sido claro a la hora de asegurar que se aburría con la nueva Fórmula 1 y que no aseguraba su continuidad tras esta temporada.

En el Gran Premio de Canadá, tras meses de mucha incertidumbre, Verstappen ha confirmado que seguirá la próxima temporada en el 'paddock' pilotando al máximo nivel: "A menos que ocurran cosas muy descabelladas, pero no doy eso por sentado. Espero que todos cumplan su palabra. Pero puedo confirmar que me quedo en la Fórmula 1".

"Me gustaría seguir vinculado a Red Bull el resto de mi vida; siempre lo he dicho. Pero tomar esa decisión no tiene por qué ser hoy ni mañana. Ya sea aquí o en otro lugar, hay mucho más en juego que solo el contrato de F1. Me refiero también a todos los demás proyectos. Estoy en conversaciones con Red Bull sobre ellos también", asegura Max en declaraciones para 'Telegraaf'.

Aún así, Verstappen tampoco muestra excesiva prisa por renovar de manera contractual con Red Bull. El proyecto a futuro de la escudería será fundamental para mantener al tetracampeón del mundo: "Me lo tomo con mucha calma. No deberíamos dramatizarlo. Incluso si al final no se concreta nada, no me importa. Esa es mi filosofía de vida".