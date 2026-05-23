El Barça vence al Olympique Lyoness y hace historia conquistando su cuarta Champions

Las paradas de Cata Coll y los goles de Eva Pajor y Salma Paralluelo decantaron una final igualada, salvo en los últimos minutos, que terminó coronando a las Pere Romeu en la que es su cuarta Copa de Europa en seis años.

El Barça es imparable. La final de la Champions en Oslo entre las blaugrana y el Olympique Lyonnes presagiaba igualdad y tensión. Así fue durante la gran mayoría del tiempo pero cuando el Barça olió la sangre, lo aprovechó.

Antes de que las de Pere Romeu se adelantaran en el marcador, emergió la figura de Cata Coll. La guardameta mallorquina dejó una actuación memorable y evitó que las francesas se adelantaran en el marcador en varias ocasiones. Salvó varios mano a mano y el devenir de la final hubiera sido otro de no ser por sus paradas.

El Lyon perdonó y lo terminó pagando. En concreto, gracias a una Eva Pajor inspiradísima que firmó su doblete particular en menos de quince minutos para acercar al Barça al título. A partir de ese momento, del minuto 70, otro partido empezó.

Las blaugrana, con el resultado a favor, comenzaron a dominar con más evidencia y, con un Lyon volcado, terminaron sentenciando la final. Salma Paralluelo fue la encargada de firmar el tercer y cuarto gol blaugrana. La delantera maña dejó un precioso remate por la escuadra en el tercer tanto.

El legado continúa

El Barça, a pesar de haber sufrido en la primera mitad, se corona en una nueva Champions League. Es el cuarto título europeo de las de Pere Romeu en seis años confirmando un dominio Mundial que encumbra al Barcelona en el fútbol femenino.

Todo para completar otra temporada perfecta en la que el cuadro culé ha conquistado Copa, Liga y Champions sumando un triplete histórico que confirma su dominio incontestable en España y Europa.

Alexia, la gran cuestión

La dos veces ganadora del Balón de Oro no ha confirmado aún si continuará en el Barça la temporada que viene. Un adiós que se podría dar en las próximas semanas. Sin duda, Putellas ha sido el gran pilar, junto con Aitana Bonmatí, sobre el que se ha constituido el éxito del Barça estos últimos años.