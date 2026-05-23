Las disculpas de Alonso con Aston Martin tras el accidente en Canadá: "Era un pasajero..."

El asturiano explicó porqué terminó contra las protecciones en unas clasificación al 'sprint' en la que rozó el pase a la 'SQ2'. Saldrá decimosexto en la carrera corta.

Fernando Alonso afronta el Gran Premio de Canadá con las mismas limitaciones de toda la temporada. Sin embargo, tanto él como Aston Martin se encomiendan a un golpe de suerte o de destreza para intentar mostrar algo de mejoría en los resultados.

Fue precisamente esa situación en la que se vio Fernando durante la clasificación para la carrera al 'sprint' del GP de Canadá. El asturiano estaba marcando tiempos lo suficientemente buenos como para pasar a las 'SQ2' pero en el peor momento sufrió un accidente.

"Perdón, he bloqueado neumáticos", explicaba Alonso por radio tras un choque que le volvía a relegar a la 'SQ3' aunque registrando uno de los mejores tiempos de la temporada. Finalmente, el bicampeón partirá desde la decimosexta posición en la 'sprint', lejos de la pelea por los puntos.

"Estamos muy atrás y no tenemos ritmo. Era 14º, estaba empujando siete u ocho posiciones por encima de la que debería estar. Bloqueé los neumáticos delanteros y ahí era un pasajero. Y en un sitio como Canadá, no hay espacio para evitar nada. Iba muy al límite", reconoció Alonso en declaraciones para 'F1TV'.

A pesar del resultado final y de un mensaje algo negativo de cara a la carrera, las sensaciones con respecto a la clasificación no fueron del todo malas viendo el ritmo que mostró Fernando, quien sabe si suficiente para poder pasar a la 'Q2'.