Antonelli y Mercedes asustan con sus mejoras: "Es un paquete bastante grande"

El piloto italiano asegura que las primeras mejoras de Mercedes son importantes y que en principio deberían ir más rápido.

Mercedes se ha convertido en el equipo a batir esta temporada. El equipo alemán está líder de ambos campeonatos con un Kimi Antonelli que está batiendo récords.

El piloto italiano ha conseguido ser el piloto más joven de la historia en liderar un Mundial y tras conseguir una nueva victoria en Miami, el piloto de 19 años intentará subir de nuevo a lo más alto del podio en Canadá.

Un gran premio en el que Mercedes traerá mejoras. Tras un GP de Miami en el que equipos como McLaren o Ferrari se acercaron a los de Brackley, Antonelli ha avisado de que llevarán un gran paquete a Montreal: "Es un paquete bastante grande. Obviamente los números nos dicen que deberíamos ir más rápido, pero hasta que no estemos en pista siempre es mejor ser prudentes".

"Cambiará un poco el equilibrio del coche y tengo mucha confianza, porque el equipo está trabajando realmente bien. Hay un ambiente fantástico, una dinámica muy positiva, así que estoy seguro de que nos estamos moviendo en la dirección correcta. Probé el paquete en el simulador y parece funcionar bien, pero esperemos a mañana", explicó Antonelli.

Unas actualizaciones que traerán evoluciones para el punto más débil de Mercedes: las salidas. "Este fin de semana traemos a pista un nuevo elemento que debería ayudarnos, y también en el frente del software se ha trabajado mucho después de los problemas sufridos en Miami. Tengo confianza en que toda la energía dedicada a este problema dará sus frutos", concluyó el piloto italiano.