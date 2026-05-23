F1 2026, en directo: Carrera sprint del GP de Canadá de Fórmula 1

ALONSO, A PUNTO DEL MILAGRO Cerca, muy cerca se quedó el asturiano de obrar el milagro con un monoplaza a años luz de la zona media. Un accidente mientras iba dando el 100% en pista acabó con las esperanzas de sobrepasar por primera vez el corte de la Q1, aunque, en este caso, SQ1. El ritmo es el que es y resulta imposible que le veamos batallar por puntos, aunque destellos como este siguen dejando en evidencia a todos los detractores de Alonso que han salido en los medios internacionales en las últimas semanas. Compartir en X

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FERRARI, CERCA Todo hace indicar que han perdido el segundo puesto en cuanto a rendimiento con el que lograron batallar a principios de año con los Mercedes. A pesar de ello, en las salidas siguen siendo muy mordientes. En Canadá la distancia a la primera curva es corta, por lo que quizás no pueden aprovechar su mayor baza. Saldrán justo detrás de los McLaren. En la 5ª y 6ª plaza. Compartir en X

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MCLAREN, A LA CAZA Han sido los primeros en dar un gran salto este año y en arrebatarle una pole a los de Brackley en el último Gran Premio en Miami. Aunque no lograron la victoria, consiguieron dar el primer aviso de que están ahí, agazapados, a la espera de que llegue su momento. Quizás ese momento llegue hoy. Por ahora, ambos pilotos de Woking partirán en 3º y 4º puesto. Compartir en X

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MERCEDES, EN LO MÁS ALTO Es cierto que la distancia respecto a sus perseguidores no es tan abultada como al inicio del Campeonato. Sin embargo, los chicos de Toto Wolff siguen manteniendo el nivel y no han dado opción en la clasificación sprint. Un nuevo doblete tras el traspiés de Miami para comenzar este Gran Premio con buen sabor de boca. Russell saldrá primero. Veremos si Antonelli arriesga en la primera vuelta. Compartir en X

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