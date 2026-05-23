MERCEDES, EN PRIMERA FILA
F1 2026, en directo: Carrera sprint del GP de Canadá de Fórmula 1
Siga en directo en laSexta.com la carrera sprint del Gran Premio de Canadá de la temporada 2026 de Fórmula 1.
MUCHOS AL PIT LANE
Albon, Gasly, Bearman, Bottas... y ahora Stroll. Todos estos pilotos saldrán hoy desde el Pit Lane. El último en unirse, el canadiense.
DIEZ MINUTOS
Todo preparado en Montreal. Se acerca el momento de la carrera sprint del fin de semana.
PARRILLA DE SALIDA
Así comenzará la sprint de hoy:
LA RACHA DE SAINZ
El madrileño quiere seguir sumando. Logró colarse en la SQ3, lo que evidencia que el Williams está dando pasitos hacia delante. Saldrá 10º hoy, a los dos puestos de la zona de puntos para esta sprint. Complicado, pero no imposible.
MEDIA HORA...
Tan solo 30 minutos para el comienzo de la sprint en Canadá.
ALONSO, A PUNTO DEL MILAGRO
Cerca, muy cerca se quedó el asturiano de obrar el milagro con un monoplaza a años luz de la zona media. Un accidente mientras iba dando el 100% en pista acabó con las esperanzas de sobrepasar por primera vez el corte de la Q1, aunque, en este caso, SQ1. El ritmo es el que es y resulta imposible que le veamos batallar por puntos, aunque destellos como este siguen dejando en evidencia a todos los detractores de Alonso que han salido en los medios internacionales en las últimas semanas.
FERRARI, CERCA
Todo hace indicar que han perdido el segundo puesto en cuanto a rendimiento con el que lograron batallar a principios de año con los Mercedes. A pesar de ello, en las salidas siguen siendo muy mordientes. En Canadá la distancia a la primera curva es corta, por lo que quizás no pueden aprovechar su mayor baza. Saldrán justo detrás de los McLaren. En la 5ª y 6ª plaza.
MCLAREN, A LA CAZA
Han sido los primeros en dar un gran salto este año y en arrebatarle una pole a los de Brackley en el último Gran Premio en Miami. Aunque no lograron la victoria, consiguieron dar el primer aviso de que están ahí, agazapados, a la espera de que llegue su momento. Quizás ese momento llegue hoy. Por ahora, ambos pilotos de Woking partirán en 3º y 4º puesto.
EL MURO DE LOS CAMPEONES
El muro más famoso del calendario. El lugar donde tantos y tantos campeones del mundo han acabado este Gran Premio de manera prematura. Así pasaba ayer Charles Leclerc por esta zona durante la 'qualy' sprint.
MERCEDES, EN LO MÁS ALTO
Es cierto que la distancia respecto a sus perseguidores no es tan abultada como al inicio del Campeonato. Sin embargo, los chicos de Toto Wolff siguen manteniendo el nivel y no han dado opción en la clasificación sprint. Un nuevo doblete tras el traspiés de Miami para comenzar este Gran Premio con buen sabor de boca. Russell saldrá primero. Veremos si Antonelli arriesga en la primera vuelta.
MUY BUENAS TARDES
Tres semanas después, el Gran Circo regresa al ruedo en el mítico circuito de Gilles Villeneuve, en la ciudad de Montreal. El Gran Premio de Canadá se adelanta este año y trae consigo una novedad. Por primera vez en este trazado tendremos el formato al sprint. En poco más de una hora, turno de la carrera corta de este fin de semana.