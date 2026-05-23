Riquelme confirma que se presentará a las elecciones por la presidencia del Real Madrid

El empresario ha asegurado que presentará su candidatura a la presidencia del Real Madrid tras haber presentado el aval en las oficinas de Valdebebas. Los próximos días dará comienzo la campaña frente a Florentino Pérez.

será candidato a la presidencia del. El empresario alicantino luchará conpor la dirección del club blanco en unas elecciones que son históricas debido a que, por primera vez en dos años, los socios delpodrán votar.

Riquelme ha presentado el aval necesario en las oficinas de Valdebebas alrededor de las 17:40h de este sábado. Poco más de media hora después, el empresario ha confirmado su candidatura a la presidencia dejando un mensaje muy potente nombrando al socio y pidiéndole "valentía".

"Hoy es un día muy importante por el Real Madrid. Después de 20 años se va a poder votar. Esto no va en contra de nadie. Tenemos un proyecto tremendamente ilusionante en lo deportivo y en lo social", ha asegurado Riquelme en declaraciones a los medios tras salir de Valdebebas.

El ya candidato ha dejado una declaración potente pidiéndole a los socios que no tengan miedo: "Les pido a los socios la oportunidad de que no tengan medio, les pido valentía para que voten entre dos proyectos pensando en el corto medio y largo plazo. Tenemos dos semana para poder contar cada uno de los proyectos".