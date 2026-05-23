Ahora

"20 años después se va a poder votar"

Riquelme confirma que se presentará a las elecciones por la presidencia del Real Madrid

El empresario ha asegurado que presentará su candidatura a la presidencia del Real Madrid tras haber presentado el aval en las oficinas de Valdebebas. Los próximos días dará comienzo la campaña frente a Florentino Pérez.

Enrique Riquelme Enrique Riquelme Getty

Enrique Riquelme será candidato a la presidencia del Real Madrid. El empresario alicantino luchará con Florentino Pérez por la dirección del club blanco en unas elecciones que son históricas debido a que, por primera vez en dos años, los socios del Madrid podrán votar.

Riquelme ha presentado el aval necesario en las oficinas de Valdebebas alrededor de las 17:40h de este sábado. Poco más de media hora después, el empresario ha confirmado su candidatura a la presidencia dejando un mensaje muy potente nombrando al socio y pidiéndole "valentía".

"Hoy es un día muy importante por el Real Madrid. Después de 20 años se va a poder votar. Esto no va en contra de nadie. Tenemos un proyecto tremendamente ilusionante en lo deportivo y en lo social", ha asegurado Riquelme en declaraciones a los medios tras salir de Valdebebas.

El ya candidato ha dejado una declaración potente pidiéndole a los socios que no tengan miedo: "Les pido a los socios la oportunidad de que no tengan medio, les pido valentía para que voten entre dos proyectos pensando en el corto medio y largo plazo. Tenemos dos semana para poder contar cada uno de los proyectos".

Las 6 de laSexta

  1. La ultraderecha marcha en Madrid y exige la dimisión de Pedro Sánchez: "La prioridad nacional es expulsarle del poder"
  2. La Administración Biden, clave para enfocar la investigación en Zapatero tras intervenir un móvil en Miami en 2021
  3. Profesores recorren Valencia en su tercera manifestación por las mejoras laborales: "Somos los peor pagados de España"
  4. Una agenda paralizada y una nueva amenaza de ataque: Trump vuelve a apuntar a Irán, que avisa con redoblar sus fuerzas
  5. Detienen a cuatro personas acusadas de desobediencia en el aeropuerto de Bilbao a la llegada de los miembros de la Flotilla
  6. Salen a la luz las imágenes de la detención de Britney Spears tras conducir haciendo eses en California