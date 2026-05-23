El extraño problema de Fernando Alonso en la sprint del Gran Premio de Canadá

El piloto asturiano no pudo completar todas las vueltas de la sprint en Canadá después de un curioso problema que aumentó la incomodidad de Alonso.

Los milagros van a tener que esperar. O, al menos, van a tener que reservarse para las clasificaciones. Fernando Alonso estuvo a punto de pasar el corte de la SQ1 el viernes. Sin embargo, un accidente cuando el asturiano venía dando el 100% acabó con las esperanzas.

En la sprint, el bicampeón ganó alguna posición en parrilla después de que hasta cinco coches salieran del Pit Lane. Sin embargo, a pesar de ganar otro puesto en la salida, acabó siendo relegado a los últimos puestos, solo por delante de Bottas y Stroll, su compañero.

Alonso tuvo un leve toque con Hülkenberg en la curva 1 que le dañó el alerón, aunque parece que ese no fue el único problema del español. Fernando Alonso se quejó en varias ocasiones de su asiento, algo extraño, pues están hecho a medida desde comienzos de año.

El piloto de Aston Martin pidió para en boxes para ver si se podían solucionar sus problemas. Sin embargo, al salir del Pit Lane, Alonso lo tuvo claro: "El asiento sigue siendo el mismo". No parece que desapareciese la incomodidad del asturiano.

Poco tiempo después, Alonso regresó definitivamente a boxes para retirar el monoplaza. Veremos si en Aston Martin son capaces de solucionar estos problemas en este tiempo previo a la clasificación del Gran Premio de Canadá.