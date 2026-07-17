George Russell desvela el motivo por el que no rinde a su mejor nivel en la F1: "Tengo que adaptarme"

El piloto británico se ha mostrado molesto con su rendimiento en pista a causa de los cambios recientes en la competición, a los cuales todavía no ha logrado adaptarse.

George Russell está atravesando una etapa complicada en la Fórmula 1. A pesar de contar con uno de los mejores motores y coches, los recientes cambios en la competición con la gestión de energía han provocado que el británico haya encontrado dificultades a la hora de correr.

"Con estas nuevas unidades de potencia, con estos neumáticos nuevos, con estos coches nuevos, tengo que ajustar el coche de una forma que no se adapta a mi conducción", ha explicado Russell en la previa del GP de Bélgica.

En declaraciones recogidas por 'Motorsport', el piloto británico ha expresado su malestar al no poder rendir al máximo como lleva haciendo los últimos años. Sin embargo, también ha mostrado su disposición a adaptarse a ello.

"Tengo que conducir de una forma que no lo he hecho en toda mi carrera. Y tengo que adaptarme a esto. Y sé exactamente lo que tengo que hacer", añade el piloto de Mercedes, mientras dejaba entrever su frustración por obtener los mejores resultados.

Aunque por el momento ostenta la segunda plaza en la clasificación, Russell prevé que si continúa encontrando inconvenientes en su estilo de conducción, podría perder puestos en beneficio de Ferrari. "Ahora tengo que pensar, intentando que estas nuevas técnicas de conducir se conviertan en técnicas subconscientes. Y ese es el reto", concluye el británico.

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