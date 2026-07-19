George Russell explota contra Mercedes tras abandonar en Bélgica: "Qué c****** pasa con la batería"

El británico abandonó a las primeras de cambio en Spa tras un toque con Lewis Hamilton, pero desde el inicio de carrera se quejó de un problema de energía.

George Russell tuvo un fin de semana en el GP de Bélgica para olvidar. Andrea Antonelli le batió por medio segundo en la clasificación y en carrera no duró ni una vuelta por el toque con Lewis Hamilton. Además, se descuelga del liderato del mundial de pilotos a costa de su compañero italiano.

Su toque con el Ferrari le dejó atrapado en la grava. Justo antes, el británico volcó toda su frustración desde la arrancada al notar problemas de energía en su monoplaza: "¿¡Qué c****** pasa con la batería en las rectas?!"

"No tengo batería. Chicos, es inaceptable", gritaba Russell por la radio tal y como captaba la emisión de la F1 en Alemania. La decepción del inglés es total y Toto Wolff, ha entonado el 'mea culpa' por los problemas del coche.

"Todos cometemos errores. Hoy fue un error del equipo; en otro día será un error del piloto. Solo necesitamos minimizar esos errores y apoyarnos mutuamente", ha declarado el 'team principal' de la escudería en una intervención para 'SkySports'.

El mandamás del constructor alemán ha valorado el incidente entre compatriotas: "George lo intentó por fuera, frenó tarde y esa curva debería haber sido suya, pero fue un incidente de carrera. Estas cosas pueden pasar, estés tú al frente, en el medio o al final del pelotón".

"Tuvo un fin de semana difícil. Probablemente la mitad de eso se puede atribuir a la unidad de potencia, que no estaba tan buena como debería en su coche, y la otra mitad tal vez a la pilotaje", ha concluido con un 'dardo' por su fin de semana.

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