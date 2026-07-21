Mercado de fichajes de MotoGP 2027: así queda la parrilla tras el anuncio de los nuevos movimientos

Con la reciente incorporación de Fabio Quartararo a Honda y la ansiada renovación de Marc Márquez por Ducati, la parrilla de la categoría reina está casi completa.

La parrilla de MotoGP para la temporada 2027 está prácticamente completa y confirmada, tras varias semanas en las que los pilotos han ido confirmando sus nuevos destinos. Con la renovación de Marc Márquez por Ducati, el ilerdense desató los movimientos del resto de equipos.

Junto a Marc, Pedro Acosta cambia KTM por Ducati en busca de títulos, con la cual ocupará el asiento de Pecco Bagnaia. El bicampeón del mundo cambia a los de Borgo Panigale por Aprilia, su principal rival a nivel nacional, donde acompañará a Marco Bezzecchi, formando una dupla italiana.

Con la llegada de Bagnaia a los de Noale, Jorge Martín se ha visto obligado a buscar un nuevo destino, y Yamaha ha sido su elección. Junto a Ai Ogura, Martín buscará nuevos retos. Con la incorporación del japonés y 'Martinator', la salida de Fabio Quartararo ha sido obligada, y este martes se ha hecho oficial su incorporación a Honda.

Junto a él, David Alonso podría ser su nuevo compañero. El joven piloto colombo-español ya tiene confirmada su plaza en MotoGP, y Honda se ha hecho con sus servicios. Por el momento se desconoce en qué equipo recalará de la marca japonesa, lo cual se decantará por el futuro de Diogo Moreira.

Así queda la parrilla de MotoGP 2027

Ducati Lenovo: Marc Márquez - Pedro Acosta

Aprilia Racing: Marco Bezzecchi - Pecco Bagnaia

KTM: Álex Márquez - Fabio Di Giannantonio

Honda: Fabio Quartararo - Diogo Moreira o David Alonso

Yamaha: Jorge Martín - Ai Ogura

LCR-Honda: Johann Zarco - David Alonso o Diogo Moreira

Pramac-Yamaha: Toprak Razgatlioglu - Izan Guevara

Gresini-Ducati: Joan Mir - Dani Holgado

VR46-Ducati: Fermín Aldeguer - Nicolò Bulega o Luca Marini

Tech3-KTM: Maverick Viñales o Luca Marini - Senna Agius o Manu González

Trackhouse-Aprilia: Raúl Fernández - Enea Bastianini

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