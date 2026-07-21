Las leyes del tabaco y de los medicamentos llegan al Consejo de Ministros

La ministra de Sanidad, Mónica García, durante la rueda de prensa tras la reunión de seguimiento para atender la solicitud de la OMS al Gobierno para acoger al crucero MV Hondius

Los detalles El anteproyecto de ley busca ampliar los espacios libres de humo y prohibir completamente la venta de dispositivos de vapeo a menores. También comienza la tramitación de la nueva ley de los medicamentos.

El Consejo de Ministros planea aprobar el anteproyecto de ley que permitirá a enfermeros y fisioterapeutas prescribir medicamentos, y una nueva ley del tabaco que endurece las restricciones sobre cigarrillos electrónicos y vapeadores. Esta última ampliará los espacios libres de humo, prohibiendo fumar y vapear en terrazas, estaciones de transporte y otros lugares públicos, además de prohibir el consumo de estos productos entre menores. La ley de medicamentos busca mejorar la coordinación entre profesionales sanitarios y acelerar la financiación pública de medicamentos, facilitando la entrada de genéricos y biosimilares para optimizar recursos. Ambas leyes se tramitarán en el Congreso antes de concluir la legislatura.

El Consejo de Ministros prevé aprobar este martes el anteproyecto de la ley de los medicamentos y productos farmacéuticos, que faculta a enfermeros y fisioterapeutas para prescribir fármacos, y el del tabaco, que prevé ampliar los espacios libres de humo y endurecer la legislación en lo que respecta a los vapers y otros productos derivados del tabaco.

Antes de que la actividad legislativa pare en agosto, el Ministerio de Sanidad busca aprobar los dos textos para iniciar su tramitación en el Congreso de los Diputados, un paso fundamental para que puedan aprobarse antes de concluir la legislatura.

Se amplían los espacios libres de humo

La nueva ley del tabaco, aprobada el pasado mes de septiembre en primera vuelta y que reforma la de 2005, somete a los nuevos productos como cigarrillos electrónicos o vapeadores a las mismas restricciones legales que el tabaco convencional, amplía los espacios sin humo y prohíbe el consumo de estos productos entre menores, pues hasta ahora solo estaba penalizada la venta.

El ministerio que dirigido por Mónica García ya impulsó el real decreto para prohibir los sabores característicos en cigarrillos electrónicos y endurecer el etiquetado, permitiendo solo el sabor a tabaco para reducir su atractivo en jóvenes, pero con esta reforma legal tiene el objetivo de ir más allá. La nueva norma afectará al cigarrillo electrónico, con y sin nicotina, las bolsas de nicotina para uso oral, productos a base de hierbas como 'shishas' y dispositivos de productos calentados.

Sanidad ya anunció su determinación de ampliar los espacios libres de humo, con la prohibición de fumar y vapear en terrazas de hostelería, estaciones de transporte como marquesinas; espectáculos y conciertos al aire libre; vehículos de transporte con conductor (por ser lugares de trabajo); o piscinas, medidas no exentas de polémica cuando fueron dadas a conocer. Para proteger a los menores, se prohíbe la venta de dispositivos de vapeo o similares y, por primera vez, su consumo, con multas de 100 euros que deberán asumir sus padres o tutores en caso de infracción

Enfermeros y fisios podrán prescribir medicamentos

Tras su paso por el Consejo de Estado y las propuestas de colectivos del sector, vuelve en segunda vuelta al Consejo de Ministros el anteproyecto de la ley de los medicamentos y productos farmacéuticos, cuyo texto inicial ampliaba las competencias de prescripción a otros profesionales sanitarios como enfermeras y fisioterapeutas, y que los farmacéuticos sustituyeran fármacos por otros equivalentes cuando haya problemas de suministro.

La actualización de las funciones de los profesionales, con una mejor coordinación entre quienes prescriben los tratamientos y quienes los dispensan, es uno de los elementos fundamentales que persigue la futura ley, que busca acelerar los tiempos de financiación pública de los medicamentos (un máximo de 180 días) y la entrada más rápida de los fármacos genéricos y biosimilares en el sistema para ahorrar recursos que puedan reinvertirse en otras áreas.

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, explicó el pasado 25 de junio en la Comisión de Sanidad del Congreso que el nuevo texto recogerá cambios en el sistema de precios que proponía el primer documento que se aprobó el año pasado y que fue la parte más cuestionada. Adelantó que se incluirá ahora un sistema de precios dinámicos, que permite que el medicamento genérico -que tiene menos margen de beneficio- baje de precio a medida que va aumentando el volumen de dispensación.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido