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"Tremendamente severa"

En Ferrari 'alucinan' con la sanción de cinco segundos a Hamilton por el toque con Russell

Frederic Vasseur, jefe de la escudería italiana, se ha mojado sobre la sanción que la FIA metió al británico por el incidente de la primera vuelta con George.

Hamilton y Russell, en su lance en Spa Hamilton y Russell, en su lance en SpaReuters

Ferrari clama contra la decisión adoptada por la FIA con Hamilton. El inglés protagonizó un toque con su compatriota, George Russell, que terminó con el abandono del Mercedes. Cinco segundos le cayeron por ese lance.

El británico cumplió el castigo en un 'Virtual Safety Car' y acabó la carrera en lugar, mostrando un gran ritmo durante toda la sesión de domingo. La pregunta que se hacen en Maranello es clara: ¿Dónde habría quedado Lewis sin esa sanción?

Lo que está claro es que para los italianos no se han mostrado de acuerdo con la decisión del organismo internacional: "Creo que es tremendamente severa. Si te fijas en la curva, Russell tenía suficiente espacio por el lado izquierdo".

"Para mí, se trata más bien de un incidente de carrera y esto nos ha costado muy caro", ha señalado severamente Frederic Vasseur, 'team principal' de la escudería italiana en declaraciones recogidas por 'Motorsport'.

Pese a haberse quedado fuera del podio, el heptacampeón tiene motivos para el optimismo. El abandono de Russell provoca que este escale a la segunda posición del Mundial de Pilotos. Le separan 45 puntos de Andrea Antonelli. Además, con el 2º de Leclerc, se demuestra que este coche tiene potencial.

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