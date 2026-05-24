'La vivienda nos cuesta la vida': miles de personas salen a las calles de Madrid para denunciar el rentismo y exigir "medidas urgentes"

¿Qué ha pasado? La marcha, que ha salido desde Atocha con destino a la zona de Sevilla, ha exigido bajar los alquileres, que vuelvan los contratos de alquiler indefinido y una subida del salario y de las pensiones mínimas a 1.500 euros.

Una manifestación en Madrid, organizada por el Sindicato de Inquilinas y apoyada por diversas asociaciones, ha exigido "medidas urgentes" ante una crisis habitacional sin precedentes. Con el lema "La vivienda nos cuesta la vida. Bajemos los precios", los manifestantes recorrieron desde Atocha hasta la Puerta del Sol, pidiendo la reducción de los alquileres, contratos indefinidos y un aumento del salario y pensiones mínimas a 1.500 euros. Denuncian que en Madrid el alquiler ha subido más de un 50% en cinco años, dedicándose más del 70% del salario a pagarlo. Exigen expropiar a grandes tenedores y crear un parque de vivienda fuera del mercado para frenar los desahucios. La protesta también critica la gestión de la Comunidad de Madrid y la especulación inmobiliaria, destacando el impacto en la clase trabajadora. Se rechaza culpar a la población migrante y se subraya que el problema afecta tanto a inquilinos como a pequeños propietarios.

'La vivienda nos cuesta la vida. Bajemos los precios'. Así ha sido el lema de la marcha que ha recorrido la capital de España. De la manifestación convocada por el Sindicato de Inquilinas de Madrid, apoyada por decenas de asociaciones y colectivos, para reclamar "medidas urgentes" ante una "crisis sin precedentes" y para protestar contra unos "ataques del rentismo que vacían los barrios".

Con salida de Atocha a las 12:00, los manifestantes se dirigen hacia la zona de Sevilla para finalizar una protesta que tiene continuación en la Puerta del Sol. Allí, con actuaciones musicales y diversas intervenciones de los colectivos que apoyan la convocatoria, se busca concienciar del gran problema que atraviesa el país.

Porque es lo que se busca. Se busca denunciar la gran dificultad para acceder a una vivienda, reclamando la bajada de los precios del alquiler y alertando del impacto que todo tiene en la vida de las personas, de los barrios y de las ciudades. Entre las exigencias, "medidas urgentes ante una crisis sin precedentes".

Quieren recuperar los contratos de alquiler indefinido, acompañado de una bajada de los alquileres, y una subida del salario y de las pensiones mínimas a 1.500 euros. Según han denunciado, en Madrid el alquiler ha subido más de un 50% en los últimos cinco años y se dedica más del 70% a pagar el alquiler. esto supone que tres de cada cuatro días de trabajo se los queda el casero.

Además, exigen expropiar a los grandes tenedores y crear un parque de vivienda fuera del mercado como la "única posibilidad" para "poner fin a todos los desahucios". Consideran, en ese sentido, que la crisis de vivienda "ha sido provocada y sigue siendo sostenida por rentistas, inmobiliarias, fondos, bancos, empresas de alarmas y grandes conglomerados inmobiliarios", así como por "los gobiernos y las instituciones públicas que han posibilitado este modelo con sus políticas, interviniendo el mercado a favor de la especulación".

Llaman a la "desobediencia"

Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas, ha llamado a la "desobediencia" como única vía y "herramienta legítima" para luchar contra "la dictadura del rentismo": "No nos vamos a someter al chantaje de ningún casero".

"Se desobedecen las leyes injustas para conquistar derechos colectivos", ha subrayado la portavoz en declaraciones a los medios durante la manifestación.

Según ha dicho, las leyes protegen a la especulación en lugar "de proteger la vida" y están "hartos" de esta crisis de la vivienda que les está "costando la vida", echando de sus casas y "enfermando".

Entre otros, han acudido los secretarios generales de CCOO y de UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, junto a sus secretarias generales de Madrid, Paloma López y Susana Huertas. Han advertido que el problema de acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los grandes factores de desigualdad y exclusión social, con un impacto especial en la clase trabajadora.

En cuanto a la representación política, el PSOE ha estado presente con Reyes Maroto, portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid.

La protesta llega después de la primera manifestación de carácter estatal que tuvo lugar el 5 de abril de 2025 en más de 40 ciudades y que, en Madrid recorrió desde la estación de Atocha hasta Plaza de España bajo la premisa de 'Acabemos con el negocio de la vivienda' y 'Bajemos los precios, a por la huelga del alquileres'.

"Estábamos mal y ahora estamos peor. Madrid vive una crisis de vivienda sin precedentes. Vemos cómo los precios del alquiler no paran de subir y cómo comprar una vivienda es directamente prohibitivo, mientras aumentan el hacinamiento, los contratos basura y los abusos de los caseros. Para nosotras, la crisis de vivienda ya no es solo un problema habitacional: se ha convertido en una máquina de empobrecimiento, expulsión y control de nuestras vidas", han denunciado desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid.

En este sentido, también se denunciará el intento de "la derecha y la ultraderecha" de señalar como causantes del problema a la población migrante, a la ocupación o a las pensionistas. "Intentan incluso enfrentarnos a inquilinos y propietarios, cuando sabemos que muchos pequeños propietarios también están cansados de este modelo que transforma barrios en parques turísticos y hace imposible que sus familiares, vecinas y amigos puedan vivir dignamente", han lamentado.

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