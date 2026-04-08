Los datos que confirman que el Aston Martin ya es peor que el McLaren-Honda

El catastrófico inicio de año del equipo británico ha hecho que em las tres primeras careras de la temporada, el AMR26 empeore a la era de los de Woking con la marca japonesa.

Las tres primeras rondas del campeonato han dejado muchas sorpresas. Por un lado, Mercedes se ha convertido en el rival a batir y lidera tanto el Mundial de Pilotos como el de Constructores con un pleno de victorias. Sin embargo, otros equipos como Aston Martin se han convertido en la gran decepción de este inicio de temporada.

El equipo británico esta viviendo un auténtico calvario. Los de Silverstone solo han podido acabar una carrera en 2026, y si a esto le sumamos que están a mucha distancia de la zona media y que el AMR26 pone en riesgo la salud de sus pilotos con unas vibraciones muy fuertes, hace que Aston Martin esté último en el mundial y muy lejos de sus competidores.

Una asociación Aston Martin-Honda, que si miramos los resultados y comparamos su situación con el anterior fracaso de Honda con McLaren en 2015 (con Fernando Alonso también al volante), hace que los de Woking salgan ganando.

Según un artículo de 'The Race', Aston Martin ha completado casi un 15% menos de vueltas en este inicio de año (62,87%) que en las tres primeras carreras de Mclaren-Honda en su primera temporada (2015, con un 77,65% de vueltas completadas).

Además, el Aston Martin sale perdiendo en cada parámetro que se ha analizado en este estudio. La posición media del AMR26 en las primeras carreras ha sido el 18º-19º lugar, mientras que al principio de los tres años que duró la estructura McLaren-Honda (2015,2016 y 2017), la posición media se situaba entre el 12º y el 16º-17º puesto.

Los de Woking también salen ganando en la diferencia a una vueltacon los más rápidos. Mientras que el McLaren-Honda nunca se ha quedó a más de tres segundos de media de la cabeza, el Aston Martin ya está a una distancia de 4,05 segundos de media a una vuelta.

Sin embargo, desde Honda insisten en que están trabajando para solucionar los problemas del monoplaza. "Estamos trabajando intensamente para optimizar la gestión energética, es un trabajo que se está llevando a cabo en paralelo. Desarrollar el rendimiento del motor, desde el punto de vista mecánico, no es una tarea a corto plazo, por lo que seguimos trabajando arduamente para mejorar dicho rendimiento en segundo plano", comentó Shintaro Orihara, ingeniero jefe en pista de Honda en F1.

Este mes de parón puede servir para que equipos como Aston Martin puedan empezar a solucionar algunos de sus problemas. De hecho, el equipo británico ya dijo que las vibraciones podrían desaparecer en Miami en un proyecto que no ha empezado con buen pie, pero que todavía queda tiempo para remediarlo.