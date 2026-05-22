Rafa Nadal, como Carlos Alcaraz, también iba a Ibiza: "Él lo hace en público..."

El extenista entiende que Carlos tenga su espacio para desconectar del tenis y reconoce que él también viajaba a Ibiza con sus amigos como hace Alcaraz.

Rafa Nadal se ha mojado cuando le han preguntado por Carlos Alcaraz y sus viajes a Ibiza. Él también los hizo en su etapa como jugador, pero con la diferencia de que no eran públicos. Ha hablado de ello en una entrevista en la 'CNN'.

"He sido un chico que mi vida no solamente era el tenis. Fui a Ibiza todos los años con mis amigos. Esa es la verdad. Todo el mundo necesita encontrar su espacio propio", cuenta el ganador de 22 Grand Slams.

Personalidades diferentes: "Cada uno tiene una personalidad diferente. Mi vida era mucho más que el tenis, pero yo no quería proyectar eso al mundo porque no creo que fuera interesante que yo fuera a Ibiza".

No entiende las críticas a Carlos en este sentido. Además que su carrera es difícil que pueda ir mejor: "Carlos decidió hacerlo público, yo lo respeto y parece que le está saliendo muy biebn".

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