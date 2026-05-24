Al menos dos muertos y más de 80 heridos en un nuevo ataque masivo con misiles y drones rusos contra Kyiv

Al menos cuatro muertos y más de 80 heridos en un nuevo ataque masivo con misiles y drones rusos contra Kyiv.

Los detalles Los fallecidos han sido identificados en las zonas periféricas de Bucha y Obujiv, según ha informado el jefe de la Administración Estatal Regional de Kyiv, Mikola Kalashnik, que también ha confirmado otros nueve heridos más en la periferia.

Las autoridades ucranianas han denunciado un ataque aéreo ruso a gran escala en Kyiv y su región durante la madrugada, utilizando misiles balísticos y drones. El ataque ha dejado al menos dos muertos en las áreas periféricas de Bucha y Obujiv, y 83 heridos, con numerosos daños materiales, según Mikola Kalashnik, jefe de la Administración Estatal Regional de Kyiv. Varias explosiones sacudieron la ciudad desde la 01.00 horas, activando alertas antiaéreas. El presidente Volodimir Zelenski había advertido sobre un posible lanzamiento de misiles. El ataque también causó daños en infraestructuras urbanas, incluyendo el Museo Nacional de Chernóbil. La Embajada de EE.UU. había emitido una advertencia previa sobre la posibilidad de un ataque aéreo.

Las autoridades ucranianas han denunciado este sábado un ataque aéreo ruso a gran escala lanzado contra la región de Kyiv y la propia capital del país durante la madrugada, en el que se han empleado de forma combinada misiles balísticos y drones y que se ha saldado con al menos dos fallecidos en los alrededores de la ciudad, que ha recibido lo peor de un ataque que ha dejado por ahora un total de 83 heridos y numerosos daños materiales.

Los dos muertos han sido identificados en las zonas periféricas de Bucha y Obujiv, según ha informado el jefe de la Administración Estatal Regional de Kyiv, Mikola Kalashnik, que también ha confirmado otros nueve heridos más en la periferia.

Varias oleadas de explosiones comenzaron a sacudir la ciudad y la periferia en torno a la 01.00 horas (hora local) y, más tarde, sobre las 03.00 horas (hora local), coincidiendo con la activación de alertas antiaéreas en distintas regiones del país, tras detectar la Fuerza Aérea ucraniana "decenas" de misiles dirigidos hacia Kyiv y sus alrededores.

La propia Fuerza Aérea ha advertido posteriormente de un posible lanzamiento por parte de Rusia de un misil balístico de alcance medio tipo Oreshnik alrededor de las 00.55 horas (hora local), como ha lamentado después el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, quien había avisado este sábado de esta posibilidad, en un discurso a la población.

"Rusia ha lanzado tres misiles contra una planta de abastecimiento de agua. Han incendiado el mercado, dañaron decenas de viviendas y varias escuelas. Han lanzado su Oreshnik. Hoy, todo aquel en el mundo que no guarde silencio y ayude a Ucrania es un defensor de la vida", subrayó Zelenski.

Por su parte, el jefe de la Administración Militar de Kyiv, Timur Tkachenko, ha reportado impactos y daños en múltiples distritos de la ciudad, incluidos Obolonskii, Shevchenkivskii, Holosiivskii, Solomianskii, Desnianskii, Darnytskii, Dniprovskii y Podil.

El alcalde de Kyiv, Vitali Klitschko, quien está proporcionando actulizaciones periódicas en su cuenta de Telegram, ha explicado que fragmentos de misil han alcanzado un edificio residencial de 24 plantas en el distrito de Shevchenkivskii. Asimismo, ha indicado que restos de proyectiles han caído cerca de una zona "no residencial" y también en las inmediaciones de una escuela. Tres décadas heridos se encuentran hospitalizados, entre ellos dos niños.

Por su parte, Tkachenko ha señalado además que restos de los ataques impactaron en la cubierta de un edificio de gran altura en el distrito de Darnytskyi, mientras que varias viviendas sufrieron daños en Solomianskyi y Dniprovskyi. También se registraron daños en dos edificios residenciales de Obolonskyi tras ser alcanzados por proyectiles rusos.

El Museo Nacional de Chernóbil, dañado

Las autoridades locales han informado igualmente de daños en otras infraestructuras urbanas, entre ellas un supermercado, una residencia estudiantil, varios almacenes y un garaje afectados por impactos de misiles y drones en distintos barrios de la capital. Uno de los edificios dañados por este ataque ha sido el Museo Nacional de Chernóbil.

Fuera de Kyiv, varios medios ucranianos han hablado de explosiones en las ciudades de Cherkasi y Kropivnitskii, al igual que en la región de Jmelnitski, en el marco del mismo ataque aéreo. Esta ofensiva se ha producido apenas unas horas después de que el presidente de Ucrania alertara de preparativos rusos para un bombardeo de gran envergadura sobre territorio ucraniano, incluida la capital.

Por otra parte, la Embajada de Estados Unidos en la capital había emitido también una advertencia sobre la posibilidad de un ataque aéreo de gran magnitud en las siguientes 24 horas, aunque sin precisar el tipo de armamento que podría utilizar Rusia. Horas antes del bombardeo, ataques rusos habían dejado también civiles heridos en distintas zonas del sur y el este de Ucrania, incluidas las regiones de Odesa y Járkiv.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido