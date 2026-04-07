Un campeón de la F1 anima a Max Verstappen a marcharse: "Si no le gusta, que haga otra cosa"

Damon Hill, campeón de la Fórmula 1 en el año 1996, dice que el piloto neerlandés debería hablar menos y actuar más: "Si algo no te gusta...".

Max Verstappenha dejado claro que se plantea su marcha de la Fórmula 1 antes de tiempo. A pesar de tener contrato por tres años más con Red Bull. Porque estas nuevas normas no le gustan. Y en el paddock se debate si la competición necesita o no a un cuatro veces campeón del mundo.

El expiloto Damon Hill, en la 'BBC', le anima a marcharse si no está disfrutando: "Creo que si algo ya no te gusta, deberías parar y hacer otra cosa. Max no está obligado a continuar".

"Además, acaba de ser padre y lleva mucho tiempo en la Fórmula 1. En algún momento, la pasión se desvanece. Quizás necesite un descanso", dice el campeón del año 1996.

Por otro lado, está convencido de que las críticas de Max no van a hacer cambiar a la F1: "Si Max critica la Fórmula 1 para presionarlos en la situación actual, no creo que funcione. Lo más probable es que la gente le diga: 'Max, vete y vuelve cuando lo hayas pensado bien'. No siempre se puede conseguir lo que uno quiere".

Sin embargo, las normas sí podrían cambiar de cara a Miami. Porque la queja de los pilotos ha sido casi unánime, a excepción de los Mercedes y en algunos casos de los Ferrari.

El neerlandés, mientras tanto, sí está buscando otros proyectos. Por ejemplo en el GT3 con su coche Mercedes. Esa es su verdadera motivación en estos momentos.