Escándalo en la sala VOR: "No sabían qué reclamaba el Barça en la jugada de Pubill"

Josep Soldado explicó en 'El Chiringuito' qué interpretaron los árbitros de la sala de videoarbitraje en el polémico saque de puerta del Atleti.

Además de la segunda amarilla que el árbitro no mostró a Koke, el FC Barcelona se quejó, y mucho, de un saque de puerta en el que Musso cedió con el pie a Pubill, este detuvo el balón con la mano y procedió a sacar.

El Barça reclamó mano dentro del área, pero ni el árbitro principal ni el VAR entendieron que fuera punible. Al menos eso parecía en directo, aunque la realidad dista mucho.

Tal y como explicó Josep Soldado en 'El Chiringuito', en la sala VOR no se enteraron por qué protestaban los azulgranas.

"Ha habido total desconcierto cuando ha ocurrido esta jugada. No sabían en la sala VOR qué estaba reclamando el Barça", explicó.

"Ellos interpretaban que se estaban quejando de la pérdida de tiempo de Musso y Pubill", añadió.

"Por eso no han avisado al árbitro principal. Ha habido desconcierto en la sala VOR por desconocimiento del reglamento", zanjó.