"Un riesgo demasiado alto": Verstappen desvela cuál es la competición que jamás correría tras la F1

"¿Quiénes son tus rivales?": un expiloto de F1 desvela cuáles son los rivales de Verstappen en 2026

El piloto de Red Bull ha confirmado que no disputará un rally en su carrera, a diferencia de su padre, pese a ser una disciplina que admira.

El futuro de Max Verstappen es una de las mayores incógnitas de la Fórmula 1. El piloto neerlandés ha confirmado en diferentes ocasiones que no plantea seguir pilotando al máximo nivel más allá de los 30 años. Su pasión por el automovilismo sigue intacta, pero su familia y el hecho de disfrutar más de la vida están por delante.

Además de la F1, Max ya ha experimentado otras competiciones como las carreras de GT3 y espera correr las 24 horas de Le Mans junto a Fernando Alonso y Sebastian Vettel. Sin embargo, hay una competición que, pese a admirar, nunca disputaría por su alto "riesgo".

En concreto, se trata de los rallies. Una categoría en la que compite su padre, Jos Verstappen, pero que le resulta demasiado peligrosa. "Sí, la verdad es que es una locura. Lo que me parece realmente impresionante es que ahora tiene 53 años, casi 54, y compite contra chicos que tienen entre veintitantos y treinta y pocos años", señaló el de Red Bull en el podcast 'Up To Speed'.

El neerlandés no esconde su fascinación por la competición y su padre al correr con más de 50 años: "En una etapa completa, él me enseña todos los vídeos que graba con cualquier tipo de coche de rally que conduzca y la verdad es que me parece muy impresionante".

Pese a su admiración por el deporte, Verstappen afirma que resulta un "límite" para él y que "no quiere hacer". "Creo que es realmente genial, pero pienso en si cometo un error y choco contra ese árbol, y el árbol no se mueve. Eso, para mí, es mi límite. Eso, para mí, es algo que no quiero hacer. Es un riesgo demasiado alto", añade el neerlandés.

Por último, ha comparado los rallies con la Fórmula 1 en términos de seguridad, decantándose por su actual trabajo. "Sé que puede parecer un poco tonto, pero en la Fórmula 1, al menos la mayoría de las veces, cuando chocas, hay una barrera, una barrera bien diseñada que debería absorber un poco más el impacto. Al menos en mi cabeza es un poco diferente", concluye Max.