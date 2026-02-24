La jueza de la DANA da el primer paso para imputar a Carlos Mazón por "negligencia grave" en su gestión de la tragedia

Los detalles La jueza Nuria Ruiz Tobarra ha presentado una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Valencia para poder investigar al expresident de la Generalitat Valenciana.

Carlos Mazón está un paso más cerca de estar imputado. La jueza de Catarroja (Valencia) que instruye la causa de la DANA ha presentado una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJCV) para poder investigar al expresident de la Generalitat Valenciana, según ha confirmado el TSJCV en su cuenta de X.

La jueza habría terminado su investigación 15 meses después de la tragedia que costó la vida a 230 ciudadanos de la Comunitat Valenciana aquel 29 de octubre de 2024, encontrando indicios de delito contra el entonces president de la Generalitat Valenciana. Será ahora cuando el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, como órgano competente por esa condición de diputado que todavía mantiene Mazón, decida si acaba imputado o no.

En su exposición razonada, la jueza de Catarroja atribuye una "negligencia grave" a Mazón "por la permanencia, falta de atención en el tiempo, por el cargo que ocupaba y el resto de circunstancias descritas" a lo largo de 109 páginas.

"En todos y cada uno de los casos referidos, es relevante que no se adoptaran medidas de alerta, precisas, concretas y a tiempo, desde un organismo el Cecopi, y desde una Conselleria a la cual podía el Presidente, conforme a la normativa legal, dar órdenes e instrucciones y llevar a cabo tareas de coordinación ante la evidente parálisis en que tuvo lugar en la adopción de medidas de salvaguarda", añade en su exposición, a la que ha tenido acceso laSexta.

Nuria Ruiz Tobarra, titular de la plaza número 3 del Tribunal de Instancia de Catarroja, ha ido estrechando el cerco sobre Mazón y su papel el día de la DANA, interrogando a su círculo más cercano como Salomé Pradas, Emilio Argüeso o José Manuel Cuenca.

Hasta ahora, la jueza solo había imputado a Pradas, exconsellera de Justicia e Interior y responsable de las Emergencias; y a Argüeso, exdirector de Emergencias y su entonces número dos.

Las mentiras de Mazón

Los testimonios de los testigos han ido desmontando una a una las mentiras de Carlos Mazón. Los últimos en declarar fueron los tres escoltas y el chófer que le acompañaron, que dieron una versión de los hechos que chocó contra la que aportó la última persona en declarar: el asesor de Mazón que le acompañó al Cecopi la noche de la DANA.

Según este asesor, Mazón llegó al Palau de la Generalitat a las 19:30 horas y estuvo allí 25 minutos; no obstante, los escoltas aseguran que Mazón llegó más bien a las 19:50 horas, 20 minutos más tarde, saliendo sobre las 20:00 horas dirección al Cecopi.

Son las últimas declaraciones que intentan arrojar luz a lo que hizo Mazón en una jornada en la que estuvo más tiempo comiendo en El Ventorro que en el Cecopi mientras la Comunitat Valenciana se inundaba.

A lo largo de estos meses hemos ido conociendo los mensajes que Mazón envió -y dejó de enviar- durante esa comida con la periodista Maribel Vilaplana, como cuando dejó entrever que "igual" salía en dirección al Cecopi sobre las 19:00 horas de ese 29 de octubre. Finalmente, llegó a las 20:28 horas. También están los mensajes en los que Cuenca decía a Pradas que "de confinar nada", mientras Pradas lamentaba que la situación estaba "muy, muy mal".

