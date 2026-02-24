La Audiencia de Valencia ordena enviar al banquillo a Mónica Oltra al juez que no vio indicios de criminalidad contra ella

Los detalles En un auto, la Audiencia Provincial considera que el juez instructor "no puede negar a las acusaciones" la apertura del juicio oral "si existe probabilidad de que los hechos puedan ser apreciados como subsumibles en una conducta" valoradas "razonablemente" por ellas como delictiva.

La Audiencia Provincial de Valencia ha ordenado la apertura de juicio oral contra la exvicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, y otros nueve acusados por presunto encubrimiento de abusos sexuales a una menor cometidos por el exmarido de Oltra. Anteriormente, el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia había desestimado los recursos de reforma presentados por Gobierna-te y Vox, apoyados por la fiscalía, que argumentaban la falta de indicios delictivos. La Fiscalía respaldó el archivo de la causa al no encontrar pruebas suficientes. Oltra dimitió en junio de 2022 tras ser imputada.

La Audiencia Provincial de Valencia ordena a la Plaza 15 de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valencia abrir juicio oral contra la exvicepresidenta de la Generalitat Mónica Oltra y otros nueve acusados por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales a una menor cometidos por el exmarido de ella.

La institución judicial provincial señala que el instructor "no puede negar a las acusaciones" la apertura del juicio oral "si existe probabilidad de que los hechos puedan ser apreciados como subsumibles en una conducta" valoradas "razonablemente" por ellas como delictiva, según aseguran fuentes jurídicas.

En diciembre de 2025, el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia desestimó los recursos de reforma interpuestos por las acusaciones populares contra el auto en el que denegó la apertura de juicio oral contra Mónica Oltra. La jueza acordó de nuevo el sobreseimiento provisional de la causa contra la exvicepresidenta del Gobierno valenciano por un supuesto delito de encubrimiento de abusos.

Los recursos que rechazó la jueza instructora, Ana María Lillo Sánchez, con el apoyo del fiscal fueron presentados por Gobierna-te y Vox. Entre otras cuestiones procesales, tanto la juez como el fiscal coinciden en señalar que no existen indicios delictivos y que las acusaciones tampoco los han precisado de forma individualizada para cada episodio fáctico y cada acusado (Oltra y otros ocho colaboradores).

El pasado mes de junio, este mismo juzgado, el responsable de la investigación a Oltra, archivó por segunda vez la causa contra Oltra y miembros de su equipo en la Conselleria de Igualdad sobre el supuesto encubrimiento de abusos sexuales a una menor tutelada por la Generalitat por parte de su exmarido (hechos por los que fue condenado).

Fue la misma decisión que ya adoptó el Juzgado de Instrucción 15 en abril de 2024, tras dar por concluida la investigación, pero que fue corregida un mes después por la Audiencia Provincial de Valencia, que le obligó a reabrir la causa.

El instructor consideró en el primer archivo de la causa que los indicios que fundamentaron las imputaciones se habían "desvanecido por completo" y que las acusaciones particulares y populares, que habían pedido la apertura de juicio oral, "se basan en meras conjeturas o sospechas, no susceptibles de convertirse en prueba de cargo alguna".

La Fiscalía ha respaldado ambas resoluciones de archivo dictadas por el juez instructor al no observar indicios de criminalidad en ninguno de los investigados, ni en Oltra, quien dimitió de sus cargos en junio de 2022 tras ser imputada, ni en los colaboradores igualmente investigados.

