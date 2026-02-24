¿Astillas de madera en un queso rallado? Consumo lanza una alerta alimentaria en 3 lotes de queso

Los quesos afectados se han distribuido en al menos seis comunidades autónomas, pero desde la AESAN no descartan que se hayan podido redistribuir a otras zonas de España.

Consumo ha emitido una nueva alerta alimentaria que afecta a varios lotes de tres tipos de queso rallado, después de que la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) haya tenido conocimiento de la posible presencia de cuerpos extraños en los paquetes. Concretamente, la alerta se refiere a posible presencia de astillas de madera en tres tipos de productos, comercializados por las marcas Alteza, Albéniz y Froiz.

Han sido las autoridades sanitarias de Navarra las que, a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), han informado de la posible presencia de estos cuerpos extraños en varios lotes de diferentes tipos de quesos rallados, de venta en varios supermercados. Los lotes afectados son los siguientes:

Queso rallado Gouda refrigerado (200 g) marca Alteza

Queso rallado Gouda refrigerado (1 kg) marca Albéniz

Queso rallado Mozzarella & Provolone (200 g) marca Froiz

Todos ellos tienen el mismoy fecha de caducidad del 5 de junio de 2026. Según la información proporcionada por la AESAN, estos tipos de quesode Andalucía, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia y Navarra, aunque han señalado que no se puede descartar que se hayan distribuido a otras zonas de España. La recomendación de las autoridades es que los consumidores que tengan alguno de los lotes afectados

