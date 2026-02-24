Ahora

Tipo gouda, mozzarella y provolone

¿Astillas de madera en un queso rallado? Consumo lanza una alerta alimentaria en 3 lotes de queso

Los quesos afectados se han distribuido en al menos seis comunidades autónomas, pero desde la AESAN no descartan que se hayan podido redistribuir a otras zonas de España.

Diferentes quesos rallados que podrás usar en esta receta de Gipsy Chef.Diferentes quesos rallados que podrás usar en esta receta de Gipsy Chef.Freepik

Consumo ha emitido una nueva alerta alimentaria que afecta a varios lotes de tres tipos de queso rallado, después de que la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) haya tenido conocimiento de la posible presencia de cuerpos extraños en los paquetes. Concretamente, la alerta se refiere a posible presencia de astillas de madera en tres tipos de productos, comercializados por las marcas Alteza, Albéniz y Froiz.

Han sido las autoridades sanitarias de Navarra las que, a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), han informado de la posible presencia de estos cuerpos extraños en varios lotes de diferentes tipos de quesos rallados, de venta en varios supermercados. Los lotes afectados son los siguientes:

  • Queso rallado Gouda refrigerado (200 g) marca Alteza
  • Queso rallado Gouda refrigerado (1 kg) marca Albéniz
  • Queso rallado Mozzarella & Provolone (200 g) marca Froiz
Todos ellos tienen el mismo número de lote (2426026) y fecha de caducidad del 5 de junio de 2026. Según la información proporcionada por la AESAN, estos tipos de queso se han distribuido inicialmente en las comunidades autónomas de Andalucía, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia y Navarra, aunque han señalado que no se puede descartar que se hayan distribuido a otras zonas de España. La recomendación de las autoridades es que los consumidores que tengan alguno de los lotes afectados "se abstengan" de consumirlos.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Feijóo intenta salvar los muebles en Extremadura y Aragón: llamada a Abascal y 'manual de instrucciones' para Guardiola y Azcón
  2. Cuatro años de guerra en Ucrania: el mayor conflicto en Europa desde la Segunda Guerra Mundial sin visos de resolverse
  3. Casi 200 documentos con telegramas con origen en Zarzuela e informes del CESID: lo que se sabe de la desclasificación de los archivos del 23F
  4. La defensa de la víctima del exDAO eleva a cuatro las mujeres que le han revelado situaciones de acoso o agresión sexual por parte del ex alto cargo
  5. La Guardia Civil traslada a la jueza que investiga el accidente de Adamuz que Adif se llevó material de la zona para hacer pruebas "sin advertirlo ni solicitarlo"
  6. La clave en la caída de 'El Mencho': la identificación de una de sus parejas sentimentales precipitó la operación