El Gobierno aprueba la desclasificación de documentos del 23F: se colgarán en la web de Moncloa a mediodía del miércoles

El Gobierno desclasificará los documentos del 23F "para saldar una deuda histórica"

Los detalles El proceso para desclasificar los archivos del intento de golpe de estado del 23F ya está en marcha. El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la desclasificación, que mañana se publicará en el BOE y después se podrá consultar en la web de Moncloa.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la desclasificación de documentos secretos sobre el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Este lunes, coincidiendo con los 45 años del intento de golpe de Estado, el presidente Pedro Sánchez anunciaba que haría pública la información reservada sobre este episodio para "saldar una deuda histórica con la ciudadanía"'.

"Las democracias deben conocer su pasado para construir un futuro más libre", añadía el jefe del Ejecutivo que considera que "la memoria no puede estar bajo llave".

Treas ese anuncio, el Consejo de Ministros ha aprobado la revelación de esta información, que se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) mañana miércoles y estará accesible en la página web de La Moncloa a partir del mediodía.

Según precisan fuentes del Gobierno se trata de documentos de texto, en formato PDF, que pueden contener imágenes pero no pistas sonoras ni de vídeo.

Desde el PP, su secretario general Miguel Tellado, ha insistido en que es una "cortina de humo" y un "elemento de distracción" para "tapar" "su corrupción" y su "incompetencia" tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), en el que fallecieron 46 personas.

"Creo que es una cortina de humo, un elemento de distracción más de un Partido Socialista que está tremendamente acorralado por los casos de corrupción que cercan al entorno personal, político y al propio Gobierno de Pedro Sánchez", ha aseverado el 'número dos' del PP.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.