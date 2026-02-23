La Guardia Civil traslada a la jueza que investiga el accidente de Adamuz que Adif se llevó material de la zona para hacer pruebas "sin advertirlo ni solicitarlo"

Los detalles Según un oficio al que ha tenido acceso laSexta, el cuerpo armado ha trasladado a la jueza de Montoro que durante la madrugada del 22 al 23 de enero un jefe de área de Adif dio "orden verbal" para retirar "cupones de rail".

La Guardia Civil ha informado a la jueza de Montoro sobre la retirada de material del accidente de tren en Adamuz por parte de Adif. Durante la madrugada del 22 al 23 de enero, según narran, Adif trasladó cupones de raíl, incluyendo soldaduras, a la base de mantenimiento en Hornachuelos. Se realizaron pruebas en el material, cuyo alcance se desconoce, pero se afirma que no fueron destructivas. La Guardia Civil destaca que Adif actuó sin notificar ni solicitar permiso, y el 3 de febrero, los agentes precintaron las soldaduras en la base.

La Guardia Civil ha trasladado a la jueza de Montoro, quien investiga el accidente de tren producido en Adamuz, que durante la madrugada del 22 al 23 de enero Adif se llevó material de la zona del accidente hasta la base de mantenimiento de Hornachuelos (Córdoba) y "practicó distintas pruebas en el material, sin advertirlo ni solicitarlo".

En un oficio al que ha tenido acceso laSexta, el cuerpo armado ha informado a la magistrada de que "se recibió orden verbal del Jefe de Área de Adif para que se procediera a la retirada de cupones de raíl, entre las que hay soldaduras y su traslado hasta la base de mantenimiento AVE, lo que se llevó a cabo entre la noche y madrugada del citado día 22-01-26 y el 23-01-26".

"También declaró que se han realizado ensayos sobre los citados rieles, ignorando este instructor el alcance de las pruebas que afirmó el compareciente que fueron de dureza, aunque manifestó que no fueron destructivas", añade el escrito.

Según detallan, entre los mencionados cupones "en los que se encontraban las soldaduras sobre las que se han realizado los ensayos, pudieran encontrarse las que pretendía analizar la CIAF y sobre las que se solicitó autorización". Además, apuntan que el día 20 de enero, "parte de agentes de esta unidad en compañía de personal de la CIAF, se trasladaron a la zona del accidente nuevas mediciones y eje del bogie del vagón 8 de Iryo, además de otras complementarias en las soldaduras existentes en el tramo, siendo informados de que los cupones con las soldaduras se habían trasladado hasta la base de Adif en Hornachuelos (Córdoba)".

En el oficio también se recalca que "hasta el día 28 de enero no se comunicó a Adif que disponía de autorización para acceder a la zona del accidente" y que el 2 de febrero "se envió un correo electrónico a Adif advirtiendo que no se realice ningún tipo de actuación en las soldaduras sin autorización previa".

Fue al día siguiente, el 3 de febrero, cuando la Guardia Civil narra que agentes se desplazaron a la base de Hornachuelos para "llevar a cabo el precinto de las soldaduras depositadas".

"A la vista de lo expuesto, el instructor considera que personal de ADIF realizó distintas operaciones tendentes a la extracción y traslado de material desde la zona del accidente hasta la base de mantenimiento de Hornachuelos y practicó distintas pruebas en el material sin advertirlo ni solicitarlo", concluye el escrito.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.