El piloto que a Norris le gustaría tener de compañero: "Sainz estuvo bien, pero Verstappen..."

El británico ha sorprendido dejando varios nombres de rivales con los que le gustaría llegar a compartir 'box'. Aparece el nombre de Carlos pero, curiosamente, también el de Max.

Lando Norris es uno de los aspirantes al título de este 2026 en Fórmula 1. Puede que tanto él, como su compañero Oscar Piastri, no partan con el cartel de favoritos que tuvieron durante todo el 2025. McLaren tendrá rivales más directos y, por lo que se ha visto esta pretemporada, Mercedes y Ferrari estarían delante de los 'papaya' en término de ritmo.

Aún así, Lando comenzará el año siendo el vigente campeón y con las expectativas puestas a intentar repetir la hazaña del pasado curso. Durante este 2026, el británico también tendrá que lidiar en pista con su compañero Oscar Piastri, con quien ya luchó durante 2025.

Sin embargo, para asegurar el título, McLaren decidió no hacerles pelear en las últimas carreras debido a la amenaza de un Max Verstappen que estuvo a punto de conseguir una de las mayores gestas que se recuerdan en el mundo del automovilismo.

A pocas semanas de que comience el campeonato, a Lando le han preguntado en un evento sobre qué piloto le gustaría tener de compañero que no sea Piastri. El británico se moja e incluso llega a dar varias opciones destacando a rivales como Lewis Hamilton.

Zak Brown le recuerda a Sainz a lo que Norris responde: "Carlos fue muy bueno" y acto seguido dice: "Ah, y Max (Verstappen)", provocando una llamativa reacción del público. Una dupla compuesta por los dos últimos campeones del mundo podría ser una 'bomba de relojería' en el mismo 'box', y más con Verstappen presente, algo que a Norris no parece incomodarle.