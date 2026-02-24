Primera estocada de Abascal a Feijóo y su decálogo para negociar con Vox: "Me molesta, es como si tratasen con salvajes"

Entre líneas Las palabras de Abascal no presagian que las negociaciones directas con Génova vaya a ser tranquilas. El líder de Vox no está de acuerdo con que el PP establezca un marco negociador.

El líder de Vox, Santiago Abascal, se ha mostrado molesto con la idea del PP de marcar unas pautas de negociación previas en las conversaciones para formar gobiernos en Extremadura y Aragón.

"Si necesitan los votos de Vox, deberían preguntar qué queremos, pero que pongan un marco como si tratasen con salvajes y pretendieran domar a Vox me molesta", ha criticado Abascal en una entrevista en Espejo Público.

Es más, el líder del Vox cree que es "un error y una ofensa" también para los barones autonómicos del PP, María Guardiola y Jorge Azcón. "Si estuvieran negociando con Junts o con el PSOE, lo entendería, pero con Vox, no, porque siempre ha defendido la legalidad y la constitución", ha remarcado.

Por su parte, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha informado este martes de que las conversaciones con Vox para formar gobierno en Extremadura y Aragón las van a liderar los presidentes autonómicos María Guardiola y Jorge Azcón, respectivamente.

Tellado ha dicho que en esas negociaciones estará presente la dirección nacional "para darle una coherencia" pero que serán lideradas por los dos presidentes en funciones, que ganaron sus respectivas elecciones el 21 de diciembre de 2025 y el pasado 8 de febrero, respectivamente.

Un decálogo del PP que en realidad asume relatos de la ultraderecha

Ese "documento marco", al que ha tenido acceso laSexta, da cuenta de las cesiones de los populares en cuestiones clave como la inmigración o la violencia machista, de las que han asumido los postulados del partido de Santiago Abascal. Todo ello, eso sí, a cambio de que Vox apruebe los presupuestos autonómicos de toda la legislatura en aquellos lugares donde gobiernen juntos.

Con ello, el PP busca "fijar unas bases orientativas, que guíen las negociaciones con otros partidos cuando la aritmética resultante de las urnas así lo justifique". Además, asume en el presente texto que "los españoles están manifestando de forma inequívoca su rechazo al actual Gobierno de Pedro Sánchez y su voluntad de abrir una nueva etapa política".

Así, su objetivo es que la guía sea "única, vinculante y de aplicación en toda España" para "garantizar la gobernabilidad con coherencia, proporcionalidad y estabilidad".

Al hablar de inmigración, el PP asegura que se "ha perdido el control" de la política migratoria de España y que los niveles de migrantes en situación irregular son "intolerables". Una forma de expresarse muy similar a la que utiliza Vox.

También condena la violencia machista, pero de forma tímida y al mismo nivel que el resto de violencias, alegando que "la condena de toda forma de violencia debe ser inequívoca".

"Cualquier acuerdo rechazará expresamente las violencias políticas, terroristas, machistas, domésticas o de cualquier clase. Todas ellas las combatiremos con todos los recursos e intensidad que sea posible, y hacerlo exige también prescindir de cualquier partida que se haya demostrado inútil o contradictoria con este objetivo", esgrime el documento.

En este sentido, reconoce las dificultades a las que se enfrentan las mujeres, como "el acceso al empleo, la conciliación y la brecha salarial". No obstante, defiende que "esos problemas se resuelven con políticas concretas y eficaces, no enfrentando a los ciudadanos por su sexo".

Además, asegura que seguirán promoviendo la prohibición del burka y el niqab, una propuesta tumbada la semana pasada en el Congreso e impulsada por Vox.

Siguiendo con los temas estrella de Vox, el PP rechaza en este marco "las políticas climáticas que destruyen empleo, encarecen la energía y expulsan a la industria". Además, tilda la okupación de "anomalía" y aboga por el "desalojo exprés, empadronamiento nulo en viviendas ocupadas y seguridad jurídica plena para propietarios e inquilinos".

Sobre la política fiscal, se compromete a bajar los impuestos, ya que, afirma, "los españoles pagan demasiado para lo que reciben". Incluso emplea el término de "infierno fiscal".

