"Tal vez sueno dramático pero..."
Verstappen rechaza una carrera como la de Fernando Alonso: "Estamos cerca de mi final en Fórmula 1"
El tetracampeón, que tiene contrato con Red Bull hasta 2028, ha afirmado que no quiere estar "25 años pilotando un coche".
Antes del comienzo de la temporada 2026 de Fórmula 1, Max Verstappen ha soltado el 'bombazo' durante una entrevista en el podcast 'Up to Speed'.
El neerlandés, sin medias tintas, ha afirmado que está en la recta final de su carrera en el 'Gran Circo': "Definitivamente, cerca del final".
El neerlandés, a sus 28 años y con cuatro Mundiales en su palmarés, quiere explorar otras disciplinas como las 24 Horas de Nürburgring o las 24 Horas de Le Mans.
"Es difícil, diría que el nuevo reglamento no está ayudando a alargar la duración de mi carrera en Fórmula 1 pero no importa, estoy feliz con mi carrera, puedo fácilmente dejarla atrás, tengo otros proyectos", ha explicado Max, cuyo contrato con Red Bull vence en 2028.
Verstappen afirma que ahora tiene otra perspectiva de vida: "Además, ¿a quién le importa cuando tengas 60 o 70 años si ganaste 4 o 10 títulos? Me hago mayor y prefiero pasar el tiempo con mi familia antes de que ellos ya no estén, es algo que me he dado cuenta con el tiempo".
Y es por ello que no se ve marcándose 'un Fernando Alonso': "La semana pasada estaba esquiando con unos buenos amigos y con mi familia y me di cuenta que eso era fantástico, poder pasar varios días juntos, apreciar la vida. Quiero vivir mi vida, sólo se vive una vez y no quiero pasar 25 años pilotando un coche, quiero apreciar lo que hay allá afuera".