La defensa de la víctima del exDAO eleva a cuatro las mujeres que le han revelado situaciones de acoso o agresión sexual por parte de su cúpula

Momento de la salida este jueves de su domicilio en Madrid del exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González Jiménez

Los detalles El abogado Jorge Piedrafita ha detallado que la cuarta mujer es otra agente de policía que se sumaría a la inspectora, la vigilante de seguridad y la policía que ya han señalado a González. Otra mujer apuntaría al entorno del exDAO.

El abogado Jorge Piedrafita ha revelado que cuatro mujeres le han contactado por situaciones de acoso y agresiones sexuales relacionadas con el exDAO José Ángel González y su cúpula. Entre ellas, una vigilante de seguridad cercana a una finca utilizada por "los poderosos", quien reconoció a González tras la denuncia de otra mujer. Según Piedrafita, la vigilante fue objeto de seguimientos y presiones para que abandonara su trabajo. Además, una inspectora y otra agente de policía también han señalado a González. Piedrafita agradeció al ministro Grande-Marlaska y a Gemma Barroso por su apoyo a las víctimas.

El abogado Jorge Piedrafita eleva a cuatro las mujeres que le habrían contactado para trasladarle situaciones de acoso o agresiones sexuales por parte del exDAO José Ángel González y otros miembros de su cúpula. El encargado de la defensa de la denunciante de González por agresión sexual ha aportado más detalles acerca de la segunda mujer que le ha contactado por presuntamente haber sido víctima de acoso laboral por parte de González.

En una entrevista en 'Antena 3', Piedrafita ha explicado que la segunda mujer se trata de una vigilante de seguridad que vive muy próxima a una finca "de esparcimiento" en una localidad del norte de España que era utilizada, según le ha relatado ella misma, por "los poderosos".

El abogado ha compartido que la vigilante le ha explicado que ha reconocido al exDAO al verle en las imágenes tras la denuncia de su subordinada por una agresión sexual. Según ha señalado, ésta vive cerca de la citada finca y suponía una mirada incómoda para las personas que acudían allí, por lo que la pidieron que se fuera.

La vigilante de seguridad se negó, tras lo que la realizaron seguimientos, controles e intentaron alterar su medio de vida, pero no lograron su propósito y finalmente "utilizaron sus tentáculos" con la empresa de seguridad para que la echaran, según Piedrafita, quien recuerda que muchos policías cuando se jubilan pasan a ser cargos de empresas de seguridad y están muy relacionados.

Además de esta vigilante y de una inspectora, hay una cuarta mujer que pone en el foco a José Ángel González, otra agente de policía que trasladó a Piedrafita los presuntos abusos del exDAO.

Piedrafita ha agradecido al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, haber hablado el viernres con la víctima de la presunta agresión sexual de González, tras haber contactado primero con él. "La escuchó, vía telefónica, se puso a su disposición, le indicó que era lo que necesitaban, y ella le dijo que quería que hubiera un canal directo con el Ministerio, y ese canal directo ya se ha activado", ha expuesto.

Además, ha querido agradecer la labor de la sustituta provisional del DAO, Gemma Barroso, para agradecerla la labor que está haciendo y por llamar a la víctima todos los días, lo que hace que ésta esté "más tranquila" y que la escolta "funciona adecuadamente".

