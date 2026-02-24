Cómo (y cuándo) acceder a los documentos desclasificados del 23F y qué te vas a encontrar

El Gobierno ha dado 'luz verde' a la desclasificación de los archivos del 23F que reflejan lo que ocurrió el 23 de febrero de 1981, cuando Tejero irrumpió en la investidura de Calvo Sotelo en un intento de golpe de Estado frustrado.

Primero llegó el anuncio y luego, la 'luz verde': el Consejo de Ministros ha aprobado la desclasificación de los archivos del intento de golpe de Estado del 23F, un evento clave de la historia reciente de España. Según fuentes consultadas por laSexta, entre los documentos que verán la luz 45 años después del '¡Quieto todo el mundo!' que Antonio Tejero gritó al irrumpir, poco antes de las 18:30h, en la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo, se encuentran cerca de dos centenares de archivos, repartidos en varios ministerios, que llevan todo este tiempo bajo llave y que podrían dar una idea de lo que ocurrió aquel 23 de febrero.

Cómo se podrán consultar

El miércoles 25 de febrero se espera que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publique la orden de desclasificación y la información para acceder a todos los archivos. Se prevé que toda esta información se quede colgada en la página web de la Moncloaa partir de mediodía, aunque será en el BOE donde se especifique cómo acceder a toda la información.

Para llegar a la orden que se publicará en el BOE sólo tienes que acudir a la página oficial del organismo, y desde la misma página de inicio podrás pulsar la opción de 'Último BOE': aquí podrás ver todas las resoluciones, órdenes, decretos, etc. que se publiquen el último día, por lo que sólo tendrás que localizar la que afecta a los documentos del 23F.

Todos los documentos, tal y como han precisado fuentes del Gobierno, estarán en formato PDF y pueden incluir imágenes.

Si lo haces otro día, y no exactamente el miércoles, podrás acudir al calendario del BOE, y ahí localizar la fecha específica: 25 de febrero de 2026. Una vez dentro, lo mismo, sólo tendrás que localizar la orden publicada en referencia al 23F.

Qué archivos se desclasificarán y por qué son relevantes

Lo primero que hay que saber es que el Gobierno ha adelantado que no habrá audios ni vídeos entre los archivos que se desclasifiquen. Entre los archivos se espera que haya unos 200 documentos de diferentes ministerios, principalmente del de Defensa y de Interior. Los historiadores apuntan a que entre las informaciones que arrojarían más luz a lo que ocurrió el 23 están las conversaciones entre Moncloa, Casa Real y los militares, también las llamadas que recibió Tejero, aunque por la información a la que hemos tenido acceso, no parece que vaya a haber pistas sonoras; la duda está en si habrá transcripciones de esas conversaciones.

También será relevante la desclasificación del sumario judicial, que es un conjunto de 89 legajos a los que sólo unos pocos han tenido acceso: entre ellos está la sentencia a Tejero, a Milans del Bosch o a Alfonso Armada. Entre los legajos también se incluyen grabaciones originales y declaraciones de los implicados, así como archivos del servicio de Inteligencia (entonces CESID) o transcripciones de las grabaciones de escuchas de la noche del intento de Golpe de Estado y clasificadas como 'alto secreto'.