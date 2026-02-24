¿Cómo está Marc Márquez? Ojo al análisis del jefe de Ducati

Después de que Marc Márquez sufriera varias caídas en los test de Tailandia, hay dudas en torno a su estado físico de cara a la primera carrera de la temporada.

Este domingo 9 de marzo, Tailandia dará el pistoletazo de salida de la temporada 2026 de MotoGP. Tras los test en Buriram y Sepang, llega la hora de la verdad... y todas las miradas están puestas en Marc Márquez.

El vigente campeón del Mundial, que se perdió las últimas cinco carreras del 2025 tras ser embestido por Bezzecchi en la salida del GP de Indonesia, sufrió varias caídas en la última jornada de test.

Para nadie es un secreto que el ilerdense aún no está al 100% pero, ¿podrá ser competitivo y luchar por la victoria en Tailandia?

Davide Tardozzi, director de Ducati, asegura que no se ha resentido de su físico: "No creo que haya tenido una gran influencia. Marc sufrió algunas caídas, pero eso no afectó a su rendimiento".

"Sabemos que Marc Márquez será uno de los aspirantes al campeonato y a la victoria. Pero pase lo que pase, quien gane aquí no será campeón del mundo por ello, eso es seguro. El campeonato es muy largo y la prioridad es, ante todo, sumar puntos", ha añadido en declaraciones que publica 'Motosan'. Cautela en torno al eneacampeón.