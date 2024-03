El pasado sábado se vivió el primer Gran Premio del mundial de Fórmula 1 de 2024 y las máscaras finalmente se han caído. La carrera estuvo llena de de pequeños detalles y uno de los que más llamó la atención fue la reacción de Yuki Tsunoda al tener que cederle su posición a Daniel Ricciardo para que este tratase de adelantar a Magnussen.

Tsunoda había clasificado por delante de Ricciardo, que salía decimocuarto. Después de una carrera difícil y una mala gestión del tráfico, RB sacrificó la posición del japonés para que Ricciardo, que llegaba con neumáticos más frescos, tratase de adelantar a Magnussen. Esta decisión, que parecía haber sido discutida antes de carrera, no le gustó nada a Yuki, que reaccionó muy enfadado por la radio.

Cabe destacar que ambos pilotos se encontraban fuera de la zona de puntos y que luchaban por la decimosegunda posición. Al finalizar la carrera, Tsunoda materializó su enfado y quiso mandarle un mensaje a su compañero. En la vuelta de enfriamiento, el nipón bloqueó los neumáticos delante de él y lo adelantó de forma agresiva, acción que el australiano tildó de inmadura.

"No lo sé. Salí por la radio e intenté mantener la calma. Un poco de inmadurez, digamos. Estoy siendo muy sensato, pero llamémoslo inmadurez", ha comentado al acabar la carrera en 'F1TV'. "Creo que obviamente estaba frustrado con las órdenes de equipo, pero seamos realistas, esto es algo que hablamos antes de la carrera, ya sabes", añadió el australiano.

Según comentó Ricciardo, el equipo iba a priorizar al piloto que tuviera una mejor situación de neumáticos, en este caso, fue él: "Era muy probable que yo fuera a usar un blando al final de la carrera, así que él sabía que había una posibilidad de que yo tuviera una ventaja de ritmo".

"Tampoco es que me esté dando puntos, estamos luchando por el puesto 13 así que al menos nos da la mejor oportunidad de tener al menos un coche en los puntos", agregó Ricciardo, que finalmente no pudo adelantar a Magnussen. El veterano piloto de RB comentó además que que no cree que tuvieran ritmo suficiente como para haber entrado en puntos, pero que pudo haber perdido la oportunidad de adelantar a Kevin Magnussen por la tardanza de Yuki al intercambiar posiciones.

Tsunoda por su parte se mostró frustrado después de haber pasado una carrera difícil. Su compañero no pudo adelantar a Magnussen y no comprendió cómo este no le devolvía la posición. "Estaba fuera de los puntos, y a punto de adelantar a Magnussen y estaba codo con codo en la recta principal", recogió 'RacingNews365'.

"Entiendo lo que pensaba el equipo, pero tengo que entender lo que pensaban ellos. Tampoco adelantó a Magnussen, y es un poco el reglamento [devolverse las posiciones si no logran adelantar]", explicó. El japonés apuntó que él se sintió cómodo en el monoplaza y que opinaba que el principal problema en la carrera fue la estrategia.

Solo se ha disputado una carrera del calendario, pero como se puede observar, las emociones fuertes están a flor de piel. El próximo Gran Premio se disputará el próximo sábado en Yeda, Arabia Saudi. ¿Continuará teniendo el Red Bull de Verstappen la solvencia que mostró en Bahréin?, ¿algún equipo podrá acercarse a ellos para darles batalla? El sábado se resolverán todas estas dudas.