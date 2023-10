AlphaTauri ha hecho oficial la renovación tanto de Daniel Ricciardo como de Yuki Tsunoda de cara a la próxima temporada. Por ello, tras el anuncio, el piloto australiano de 34 años asegura tener otra visión del deporte gracias a su experiencia

Ricciardo que, pese a estar en el equiposatélite de Red Bull, no es ningún novato en la competición, pues ha ganado hasta ocho carreras en el 'Gran Circo'. Sin embargo, nunca pudo ser campeón del mundo y ahora, años después de su paso por la marca de las bebidas energéticas, Daniel ha hablado sobre todo ello.

"Creo que ahora estoy en la edad en la que ya no miro hacia atrás con arrepentimiento. Creo que no se trata necesariamente de derrotas, sino de lecciones que he aprendido", explica Ricciardo a través de una campaña para 'Tourism Western Australia'.

Asimismo, el australiano tuvo que salir de Red Bull por el gran crecimiento y rendimiento de Max Verstappen, que eclipsó por completo e Ricciardo: "Por supuesto que me hubiera gustado ganar más en mi carrera, pero entonces tal vez ganar se habría vuelto aburrido y no lo habría disfrutado tanto o lo que sea. Yo no lo cambiaría. Mientras pueda seguir creciendo y mejorando a través de la experiencia, estoy muy contento".

Ahora, Daniel tiene todos sus esfuerzos puestos en recuperarse de su lesión y triunfar, de nuevo de la mano de Red Bull: "He estado en las carreras toda mi vida y lo he dado todo, así que no estás realmente seguro de cuándo llega el momento en que dices: '¿Quizá es hora de un cambio?'".

Sin embargo, el año que viene el australiano no contará con un coche competitivo, por lo que tendrá que esperar hasta 2025 para ver si, gracias a sus resultados, los de Christian Horner le dan la oportunidad de compartir equipo, de nuevo, con Max Verstappen.