La temporada de Esteban Ocon, pese a haberse subido al podio, está lejos de ser la esperada para un piloto que, tras superar a Fernando Alonso el año pasado, ya se veía en la lucha con los mejores. Sin embargo, nada más lejos de la realidad.

Los objetivos planteados por Alpine a principio de temporada están lejos de cumplirse y además, por si fuera poco, los problemas de fiabilidad en el coche y de estabilidad en la empresa no hacen más que acrecentar una mala dinámica que no parecen tener fin.

No obstante, pese a todo ello, Ocon asegura, en unas declaraciones recogidas por 'RacingNews365', que no está preocupado ni por su situación ni por los resultados de los galos: "No estoy realmente preocupado, creo que estas cosas desgraciadamente pasan en el mundo del motor".

El francés pone el punto de mira en carreras, como el GP de Singapur, en las que el resultado debió haber sido muy distinto: "Es doloroso porque podríamos haber sumado bastantes puntos más y estuvimos muy cerca de terminar entre los cinco primeros en esa carrera".

"El coche muy rápido durante toda la carrera y estaba muy contento con nuestro rendimiento. Pero obviamente nuestra carrera terminó de forma prematura, y encima en el día de mi cumpleaños, así que no me sentí muy bien que digamos", explica el excompañero de Fernando Alonso.

Además, en esa misma carrera, Alpine implementó una serie de actualizaciones en su monoplaza que "marcaron la diferencia": "El equipo hizo un trabajo muy bueno en comparación con Monza, lo que hizo que las circunstancias fueran un poco extremas, pero realmente mejoramos el coche".