Daniel Ricciardo ha hablado de todo lo que le sucedió en su última temporada en McLaren. En una temporada mala, muy mala, que eclipsó por completó ese primer curso en el que incluso logró una victoria. Porque en 2022, el oceánico no estuvo. Perdido, cayó ante Lando Norris de forma clara tras, después de 16 carreras, apenas sumar 4 puntos mientras Lando Norris llevaba un podio y había puntuado en doce pruebas.

Por ello, los de Woking tomaron una decisión. La decisión de despedirle, para fichar a un Oscar Piastri que era la gran promesa de Alpine y que ahora es toda una realidad de McLaren y de la F1.

Ahora, en palabras que han recogido en 'GPFans', Ricciardo reconoce que se siente hasta agradecido.

"Nunca es la forma en la que quieres acabar"

"Nunca es la forma en la que quieres terminar algo. Los resultados no estuvieron ahí... y todo se basa en el rendimiento", cuenta.

Y explica: "Soy muy tranquilo. Nunca me peleé con nadie y me llevaba bien con todos. Pero comercialmente no funcionó".

"Fue una dura realidad ese despido. Pero luego, en Navidad pensaba que mejor así. Sí, no ayudaba a mi reputación, pero ya me daba igual", afirma.

"Estábamos en un pequeño agujero..."

Porque un periodo de asueto a veces viene bien: "Necesitaba alejarme y encontrarme. Creo que acabar el contrato que tenía firmado no me habría hecho sentir mejor ni tampoco ningún favor".

"Quizá, en cierto modo, hasta se lo agradezco. Estábamos en un pequeño agujero, y no estoy seguro de que hubiéramos podido salir", sentencia.

¿Cuándo volverá de su lesión?

Tras su etapa en McLaren, vuelta a Red Bull como tercer piloto. Al final, y tras el adiós de Nyck de Vries, de vuelta a la F1... pero en AlphaTauri.

Una lesión en Países Bajos, de la que se sigue recuperando, le ha impedido estar más a bordo del monoplaza, y Liam Lawson está aprovechando, y de qué manera, su oportunidad.