¿Por qué no fichó Carlos Sainz por Audi?: el exjefe de Ferrari detalla la decisión del español

Mattia Binotto ha mostrado su opinión acerca de la decisión del piloto español de fichar por Williams, resaltando que "tomó su propia decisión y no la de su padre".

Carlos Sainz podría haber sido piloto de Audi F1. El piloto español mantuvo negociaciones con la escudería alemana durante su último año en Ferrari, pero finalmente apostó por correr en Williams. Una decisión acertada, por el momento, pero que podría haberle dado un rumbo diferente a su carrera.

En el podcast oficial de la Fórmula 1, 'Beyond The Grid', el jefe de Audi y exjefe de Ferrari, Mattia Binotto, ha detallado cómo fueron las negociaciones con Sainz y su equipo, cuando el italiano aún trabajaba junto al madrileño.

"Teníamos una buena relación en Ferrari. Yo le fiché para Ferrari, así que sabía que confiaba en él, igual que sigo confiando hoy. Él evaluó la opción, pero como con todo el mundo, siempre respeto mucho las decisiones de las personas", asegura Binotto, antes de mostrar su opinión acerca de su decisión de apostar por los británicos.

"Si decidió ir por otro camino, me alegro por él. Incluso diría que tomó su propia decisión y no la de su padre, lo cual es genial para él", añade el directivo italiano, resaltando que el fichaje de Sainz por Williams fue decisión del propio piloto, y no influenciada por su padre, Carlos Sainz Sr.

Tras su fichaje por Williams, se rumoreó que su padre intervino para que se uniese a los alemanes. Sin embargo, dichas especulaciones fueron desmentidas por Sainz, confirmando que él decidió su futuro.

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