"Quiere formar parte de este proyecto": Williams desmiente una posible salida de Carlos Sainz

James Vowles, director del equipo británico, se ha mostrado confiado en que el piloto español continúe corriendo para ellos más años, a pesar del complicado inicio de temporada.

El futuro de Carlos Sainz no está decidido. El piloto español se encuentra en su segundo y último año de contrato con Williams, por lo que en los próximos meses debe decidir si renueva o se marcha en busca de un equipo más competitivo.

El primer año de Sainz con los británicos fue un periodo de adaptación del cual el español salió satisfecho. Sin embargo, este curso ha comenzado con el pie izquierdo para los de Grove debido a los retrasos y el sobrepeso del monoplaza durante la pretemporada.

Pese a ello, desde Williams están convencidos de que el piloto madrileño continuará en sus filas, junto a Alex Albon. "Habla con Alex, habla con Carlos; ellos quieren formar parte de este proyecto, y eso es lo mejor que puedo decirte. Mi trabajo en esto es asegurarme de que ellos también lo quieran", asegura James Vowles, director del equipo Williams, en declaraciones recogidas por 'Motorsport'.

"Quiero demostrar que tenemos la capacidad de remontar y mejorar el rendimiento a un ritmo muy alto; eso es lo que estamos haciendo en este momento. Lo mismo ocurre con los pilotos", añade el jefe de los británicos.

Por último, Vowles ha destacado el interés del equipo y sus pilotos en demostrar su máximo potencial, ya que "aún no hemos hecho lo suficiente". "Los pilotos no están aquí ni les interesa limitarse a pasar a la Q3, sino que les interesa que se demuestre que contamos con unas instalaciones que son capaces de solucionar y remediar los problemas cuando surgen, y creo que ese es lo principal", concluyen en Williams.

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