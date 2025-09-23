Ahora

"¿Está Carlos en el podio?"

El tremendo 'palo' de Leclerc a Hamilton tras su 'jugarreta': "¿Está Carlos Sainz en el podio?"

El monegasco, tras ver cómo el británico desobedecía las órdenes de Ferrari, dejó una llamativa pincelada por radio a su equipo.

Hamilton y LeclercHamilton y LeclercGetty

En Azerbaiyán, Carlos Sainz logró su primer podio con Williams tras 17 carreras, mientras que hasta el momento Lewis Hamilton no ha podido hacer lo mismo con Ferrari un domingo.

Y eso que la 'Scuderia' tiene casi 200 puntos más que los de Grove y cinco podios en la presente temporada, pero todos con la firma de Charles Leclerc.

Pues bien, en Bakú saltaron chispas entre los dos compañeros del equipo italiano... y el monegasco no perdió la ocasión de dejar un 'palito' por radio al heptacampeón.

Todo ocurrió después de que Ferrari le pidiera a Hamilton que devolviera la posición a Leclerc. Lewis frenó justo en la meta y no le dejó pasar, y Charles no se calló.

"No me importa un octavo lugar. Que disfrute esa P8. La situación estaba clarísima, pero no me importa. Por un 8º o 9º, no voy a discutir", señaló.

Seguidamente, se acordó de su excompañero: "¿Está Carlos en el podio?". "Buen trabajo", replicó después de que le informaran que había terminado en tercera posición. Sutil, pero contundente.

De hecho, tras la carrera, Sainz y Leclerc vivieron una auténtica odisea tratando de volver a Mónaco. Iban a volar a Niza, pero las condiciones meteorológicas les obligaron a aterrizar en Italia para posteriormente llegar al Principado en una furgoneta de alquiler. ¿Hablarían de Hamilton durante el trayecto?

