"¿Está Carlos en el podio?"
El tremendo 'palo' de Leclerc a Hamilton tras su 'jugarreta': "¿Está Carlos Sainz en el podio?"
El monegasco, tras ver cómo el británico desobedecía las órdenes de Ferrari, dejó una llamativa pincelada por radio a su equipo.
En Azerbaiyán, Carlos Sainz logró su primer podio con Williams tras 17 carreras, mientras que hasta el momento Lewis Hamilton no ha podido hacer lo mismo con Ferrari un domingo.
Y eso que la 'Scuderia' tiene casi 200 puntos más que los de Grove y cinco podios en la presente temporada, pero todos con la firma de Charles Leclerc.
Pues bien, en Bakú saltaron chispas entre los dos compañeros del equipo italiano... y el monegasco no perdió la ocasión de dejar un 'palito' por radio al heptacampeón.
Todo ocurrió después de que Ferrari le pidiera a Hamilton que devolviera la posición a Leclerc. Lewis frenó justo en la meta y no le dejó pasar, y Charles no se calló.
"No me importa un octavo lugar. Que disfrute esa P8. La situación estaba clarísima, pero no me importa. Por un 8º o 9º, no voy a discutir", señaló.
Seguidamente, se acordó de su excompañero: "¿Está Carlos en el podio?". "Buen trabajo", replicó después de que le informaran que había terminado en tercera posición. Sutil, pero contundente.
De hecho, tras la carrera, Sainz y Leclerc vivieron una auténtica odisea tratando de volver a Mónaco. Iban a volar a Niza, pero las condiciones meteorológicas les obligaron a aterrizar en Italia para posteriormente llegar al Principado en una furgoneta de alquiler. ¿Hablarían de Hamilton durante el trayecto?